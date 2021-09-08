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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Шапекоэнсе - Флуминенсе
Шапекоэнсе - Флуминенсе: обзор матча 08 сентября 2021
Шапекоэнсе
08.09.2021, среда, 03:30
Бразилия. Серия А, 19 тур
1 : 2
Завершен
Флуминенсе
61'
P. H. Perotti
10'
Р. Бобадилья
18'
Л. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шапекоэнсе - Флуминенсе
83'
Замена
Нонато
️️️️
Андре
83'
Замена
W.
️️️️
Y. Felipe
Замена
G.
️️️️
M. Ribeiro
81'
Замена
F.
️️️️
Б. Силва
75'
67'
Замена
N.
️️️️
Л. Энрике
67'
Замена
A. Hernández
️️️️
Р. Бобадилья
ГОЛ! 1:2!
P. H. Perotti
Пас отдал
Б. Силва
61'
Замена
P. H. Perotti
️️️️
M.
55'
Замена
Раванелли
️️️️
A.
46'
Замена
A. Leite
️️️️
A. Santos
46'
27'
Замена
К. Паулиста
️️️️
L.
18'
ГОЛ! 0:2!
Л. Энрике
Пас отдал
Д. Барселос
10'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бобадилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шапекоэнсе
13
Кейллер
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
4
Kadu
ЦФ
55
Джордан
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
5
Moisés Ribeiro
ЦФ
19
Alan Santos
ЦФ
31
Denner Melz
ЦФ
7
Mike
ЦФ
29
Бруно Силва
ЦФ
0
Anselmo
ЦФ
Флуминенсе
33
Нино
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
7
Андре
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Шапекоэнсе
12
Раванелли
АП
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
10
Foguinho
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
0
Derlan
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
0
A. Leite
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
Флуминенсе
26
Маноэл
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
22
Muriel
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
29
Gustavo Apis
ЦФ
5
31
0
29
Силва
7
19
2-5
33
Нино
6
Барселос
7
Андре
88
11
Энрике
25
Бобадилья
11
0
12
Раванелли
12
Раванелли
0
29
Силва
10
10
29
Силва
19
0
0
19
2
49
49
2
7
9
9
7
25
Бобадилья
99
99
25
Бобадилья
11
38
Паулиста
38
Паулиста
11
88
5
5
88
11
Энрике
10
10
11
Энрике
7
Андре
16
Нонато
16
Нонато
7
Андре
Остались в запасе
Шапекоэнсе
Флуминенсе
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
0
Derlan
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
26
Маноэл
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
22
Muriel
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
29
Gustavo Apis
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
0
Derlan
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
Остались в запасе
26
Маноэл
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
22
Muriel
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
29
Gustavo Apis
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Шапекоэнсе - Флуминенсе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Региональ Индио Конда
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