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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Спорт Ресифи
Атлетико Паранаэнсе - Спорт Ресифи: обзор матча 06 сентября 2021
Атлетико Паранаэнсе
06.09.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 19 тур
0 : 0
Завершен
Спорт Ресифи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Спорт Ресифи
87'
Замена
Микаэл
️️️️
Андре
82'
Желтая карточка
Маилсон
Замена
J.
️️️️
Кристиан
79'
Замена
Келлвен
️️️️
Марсиньо
79'
71'
Замена
Чико
️️️️
S. TrÃ©llez
Замена
Р. Кайзер
️️️️
П. Роша
71'
67'
Вторая желтая
H.
66'
Замена
E. Felipe
️️️️
П. Мосселин
25'
Желтая карточка
H.
Желтая карточка
Никао
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
32
Педро Роша
ЛВ
2
Марсиньо
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
18
Кристиан
ЦФ
11
Никао
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
25
Ричард
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
44
Тиаго Хелено
ЦФ
5
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
21
Андре
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
6
Сандер
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
7
Jader
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
10
Jadson
ЦП
6
Márcio Azevedo
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
30
Николас
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
Спорт Ресифи
92
Carlos Eduardo
ЦФ
4
Чико
ЦФ
31
Pedrão
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
1-5
32
Роша
25
Ричард
5
Энрике
44
Хелено
16
Абнер
14
Эрик
5
28
Велисон
2
Хайнер
41
35
6
Сандер
18
Кристиан
10
10
18
Кристиан
32
Роша
79
Кайзер
79
Кайзер
32
Роша
2
Марсиньо
12
Келлвен
12
Келлвен
2
Марсиньо
22
4
Чико
4
Чико
22
94
Мосселин
97
97
94
Мосселин
21
Андре
87
Микаэл
87
Микаэл
21
Андре
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Спорт Ресифи
7
Jader
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
6
Márcio Azevedo
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
30
Николас
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
92
Carlos Eduardo
ЦФ
31
Pedrão
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
Остались в запасе
7
Jader
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
6
Márcio Azevedo
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
30
Николас
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
Остались в запасе
92
Carlos Eduardo
ЦФ
31
Pedrão
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Спорт Ресифи
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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