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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Баия
Гремио - Баия: обзор матча 22 августа 2021
Гремио
22.08.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
2 : 0
Завершен
Баия
50'
М. Борха
90+5'
D. Souza
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Баия
ГОЛ! 2:0!
D. Souza
90'
+5
Замена
J. Robert
️️️️
Д. Коста
90'
90'
Замена
H. Rodallega
️️️️
Росси
Желтая карточка
Л. Силва
87'
Замена
️️️️
Алиссон
84'
Замена
D. Souza
️️️️
М. Борха
84'
82'
Замена
️️️️
Даниэл
67'
Желтая карточка
Жилберто
56'
Замена
Жилберто
️️️️
R.
ГОЛ! 1:0!
М. Борха
Пас отдал
Рафинья
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
33
Бруно Кортес
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
25
Алиссон
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
4
Руан
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
12
Габриэль Чапеко
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
93
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Баия
10
Rodriguinho
ЦФ
31
Росси
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
4
Luiz Otávio
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Гремио
12
Бренно
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
49
Sarará
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
50
Jhonata Robert
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
4
Вальтер Каннеман
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
Баия
77
Mateus Claus
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
0
Jonas
ЦФ
11
Оскар Руис
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
3-2-1-5
33
Кортес
13
Рафинья
97
25
Алиссон
20
Вилласанти
11
Коста
16
Силва
93
Борха
38
Перейра
12
Чапеко
4
Руан
5
4
95
6
13
Конти
2
Параиба
11
Коста
50
50
11
Коста
93
Борха
7
7
93
Борха
Раниэле
0
0
Раниэле
10
9
Жилберто
9
Жилберто
10
31
Росси
11
11
31
Росси
Остались в запасе
Гремио
Баия
37
Дарлан
ОП
12
Бренно
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
8
Виктор Бобсин
ЦФ
4
Вальтер Каннеман
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
77
Mateus Claus
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
11
Оскар Руис
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
12
Бренно
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
8
Виктор Бобсин
ЦФ
4
Вальтер Каннеман
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
Остались в запасе
77
Mateus Claus
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
11
Оскар Руис
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Гремио - Баия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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Гремио
Баия
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
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