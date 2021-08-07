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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Брагантино
Спорт Ресифи - Брагантино: обзор матча 07 августа 2021
Спорт Ресифи
07.08.2021, суббота, 01:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
0 : 0
Завершен
Брагантино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Брагантино
87'
Замена
L.
️️️️
Ф. Бруно
Замена
R. Henrique
️️️️
З. Велисон
86'
Замена
T. Lopes
️️️️
Эвералдо
83'
Замена
T. Neves
️️️️
G.
83'
Замена
Андре
️️️️
Микаэл
83'
74'
Замена
Артур
️️️️
Хелиньо
74'
Замена
Б. Пракседес
️️️️
П. Габриэл
68'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Рамирес
Желтая карточка
Эвералдо
66'
Желтая карточка
П. Мосселин
60'
Желтая карточка
G.
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
4
Чико
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
Брагантино
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
1
Клейтон
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
4
Натан
ЦФ
26
Веверсон
ЦФ
31
Raul
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
11
Хелиньо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Спорт Ресифи
10
Thiago Neves
ЦП
43
Marcelo
ЦП
92
Carlos Eduardo
ЦФ
21
Андре
ЦФ
31
Pedrão
ЦФ
41
Виктор Габриэл
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
14
Thiago Lopes
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
40
Kelsen
ЦФ
Брагантино
3
Лео Ортис
ЦЗ
1
Júlio Césár
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
41
Rafael
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
37
Артур
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
25
Бруно Пракседес
ЦФ
5
39
94
Мосселин
87
Микаэл
37
Эвералдо
28
Велисон
1-1-5
15
Бруно
7
Рамирес
31
9
Алеррандро
11
Хелиньо
28
Куэльо
7
Педро Габриэл
39
10
10
39
87
Микаэл
21
Андре
21
Андре
87
Микаэл
37
Эвералдо
14
14
37
Эвералдо
28
Велисон
5
5
28
Велисон
11
Хелиньо
37
Артур
37
Артур
11
Хелиньо
7
Рамирес
25
Силва
25
Силва
7
Рамирес
15
Бруно
0
0
15
Бруно
7
Педро Габриэл
25
Пракседес
25
Пракседес
7
Педро Габриэл
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Брагантино
43
Marcelo
ЦП
92
Carlos Eduardo
ЦФ
31
Pedrão
ЦФ
41
Виктор Габриэл
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
40
Kelsen
ЦФ
3
Лео Ортис
ЦЗ
1
Júlio Césár
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
41
Rafael
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
43
Marcelo
ЦП
92
Carlos Eduardo
ЦФ
31
Pedrão
ЦФ
41
Виктор Габриэл
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
40
Kelsen
ЦФ
Остались в запасе
3
Лео Ортис
ЦЗ
1
Júlio Césár
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
41
Rafael
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Спорт Ресифи - Брагантино
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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