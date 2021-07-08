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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Фламенго
Атлетико Минейро - Фламенго: обзор матча 08 июля 2021
Атлетико Минейро
08.07.2021, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
2 : 1
Завершен
Фламенго
51'
Д. Саварино
54'
Д. Саварино
89'
В. Арао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Фламенго
Замена
Жаир
️️️️
Халк
90'
+2
89'
ГОЛ! 2:1!
В. Арао
Замена
Э. Саша
️️️️
Маррони
86'
Желтая карточка
Маррони
84'
Замена
Маррони
️️️️
Д. Саварино
80'
Замена
Натан
️️️️
М. Сарачо
80'
75'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Микаэл
74'
Желтая карточка
Ж. Гомес
74'
Замена
Рене
️️️️
Ф. Луис
ГОЛ! 2:0!
Д. Саварино
Пас отдал
Ф. Фильо Мариано
54'
ГОЛ! 1:0!
Д. Саварино
51'
46'
Замена
У. Моура
️️️️
Б. Виана
46'
Замена
Матеузиньо
️️️️
М. Исла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
6
Натан Силва
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
3
Че Че
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
29
Аллан
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
27
Бруно Энрике
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Атлетико Минейро
21
Игор Рабельо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
77
Дилан Борреро
ЛВ
8
Жаир
ЦП
30
Калебе
ЦП
19
Йоран
ЦП
14
Натан
АП
17
Савиньо
ПВ
31
Michael
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Фламенго
12
Габриэль Батиста
ВР
6
Рене
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
26
Роберт Пирис
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
22
Max
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
48
Ryan Luka
ЦФ
3-2-3-2
22
Эверсон
13
Арана
6
Алонсо
25
Мариано
4
Ревер
6
Силва
3
Че Че
11
Саварино
29
Аллан
11
Сарачо
7
Халк
4-1-2-2-1
25
Алвес
22
Исла
30
Кайо
2
Виана
16
Луис
15
Арао
35
Гомес
10
Де Арраскаэта
30
Микаэл
27
Энрике
9
Педро
Маррони
8
Саша
8
Саша
Маррони
11
Сарачо
14
Натан
14
Натан
11
Сарачо
7
Халк
8
Жаир
8
Жаир
7
Халк
11
Саварино
38
Маррони
38
Маррони
11
Саварино
22
Исла
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
22
Исла
16
Луис
6
Рене
6
Рене
16
Луис
2
Виана
5
Моура
5
Моура
2
Виана
30
Микаэл
9
Муньис
9
Муньис
30
Микаэл
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Фламенго
31
Michael
ЦФ
23
Гуга
ПЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
77
Дилан Борреро
ЛВ
19
Йоран
ЦП
17
Савиньо
ПВ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
12
Габриэль Батиста
ВР
23
Родиней
ПЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
22
Max
ЦФ
48
Ryan Luka
ЦФ
26
Роберт Пирис
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
31
Michael
ЦФ
23
Гуга
ПЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
77
Дилан Борреро
ЛВ
19
Йоран
ЦП
17
Савиньо
ПВ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэль Батиста
ВР
23
Родиней
ПЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
22
Max
ЦФ
48
Ryan Luka
ЦФ
26
Роберт Пирис
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Атлетико Минейро - Фламенго
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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