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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Атлетико Паранаэнсе
Сантос - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 07 июля 2021
Сантос
07.07.2021, среда, 01:30
Бразилия. Серия А, 10 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
31'
М. Гильерме
50'
З. Ивалдо (АГ)
45+1'
F. Canesin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Атлетико Паранаэнсе
Замена
А. Габриэль
️️️️
Мариньо
90'
+1
Замена
В. Балиэйро
️️️️
Ж. Мота
90'
+1
87'
Желтая карточка
Р. Кайзер
Замена
М. Леонардо
️️️️
М. Гильерме
83'
Замена
В. Заносело
️️️️
Л. Брага
83'
69'
Замена
Р. Кайзер
️️️️
М. Баби
69'
Замена
Л. Читтадини
️️️️
Кристиан
63'
Желтая карточка
Т. Хелено
58'
Замена
Д. Теранс
️️️️
F. Canesin
58'
Замена
Келлвен
️️️️
Марсиньо
58'
Замена
Никао
️️️️
З. Ивалдо
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
З. Ивалдо
50'
Желтая карточка
Л. Фелипе
48'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
F. Canesin
ГОЛ! 1:0!
М. Гильерме
Пас отдал
Мадсон
31'
Желтая карточка
Кайки
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
20
Мораес
ЛЗ
15
Кайки
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
12
Габриэл Пирани
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Мариньо
ПВ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
16
Абнер
ЛЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
25
Ричард
ОП
18
Кристиан
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Сантос
12
Джон
ВР
4
Робсон Рейс
ЦЗ
3
Данило Боса
ЦЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
25
Винисиус Заносело
ЦП
8
Ивоней
ЦП
7
Карлос Санчес
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
37
Lucas Venuto
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
24
Kevin Malthus
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
96
Карлос Эдуардо
ВР
98
Андерсон Пайшао
ВР
24
Бенто
ВР
30
Николас
ЛЗ
12
Келлвен
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
14
Эрик
ЦП
10
Jadson
ЦП
11
Никао
АП
80
Давид Теранс
АП
79
Ренато Кайзер
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
4-3-3
34
Пауло
20
Мораес
15
Кайки
15
Фелипе
22
Мадсон
12
Пирани
10
Мота
29
Камачо
95
Гильерме
22
Брага
7
Мариньо
3-3-2-1-1
23
Сантос
27
Зе Ивалдо
44
Хелено
5
Энрике
2
Марсиньо
25
Ричард
16
Абнер
18
Кристиан
55
28
Витиньо
17
Баби
7
Мариньо
20
Габриэль
20
Габриэль
7
Мариньо
95
Гильерме
38
Леонардо
38
Леонардо
95
Гильерме
22
Брага
25
Заносело
25
Заносело
22
Брага
10
Мота
17
Балиэйро
17
Балиэйро
10
Мота
27
Зе Ивалдо
11
Никао
11
Никао
27
Зе Ивалдо
55
80
Теранс
80
Теранс
55
17
Баби
79
Кайзер
79
Кайзер
17
Баби
18
Кристиан
18
Читтадини
18
Читтадини
18
Кристиан
2
Марсиньо
12
Келлвен
12
Келлвен
2
Марсиньо
Остались в запасе
Сантос
Атлетико Паранаэнсе
37
Lucas Venuto
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
8
Ивоней
ЦП
24
Kevin Malthus
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦП
4
Робсон Рейс
ЦЗ
3
Данило Боса
ЦЗ
12
Джон
ВР
Главный тренер
Доривал Жуниор
14
Эрик
ЦП
96
Карлос Эдуардо
ВР
30
Николас
ЛЗ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
98
Андерсон Пайшао
ВР
24
Бенто
ВР
10
Jadson
ЦП
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
37
Lucas Venuto
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
8
Ивоней
ЦП
24
Kevin Malthus
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦП
4
Робсон Рейс
ЦЗ
3
Данило Боса
ЦЗ
12
Джон
ВР
Остались в запасе
14
Эрик
ЦП
96
Карлос Эдуардо
ВР
30
Николас
ЛЗ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
98
Андерсон Пайшао
ВР
24
Бенто
ВР
10
Jadson
ЦП
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Сантос - Атлетико Паранаэнсе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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