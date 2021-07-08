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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Гремио
Палмейрас - Гремио: обзор матча 08 июля 2021
Палмейрас
08.07.2021, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
2 : 0
Завершен
Гремио
1'
Р. Вейга
17'
Г. Менино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Гремио
80'
Замена
Алиссон
️️️️
Д. Барбоза
Замена
Ф. Мело
️️️️
З. Рафаэль
77'
Замена
П. де Паула
️️️️
Г. Скарпа
77'
77'
Замена
J. Pyerre
️️️️
В. Бобсин
Замена
Майке
️️️️
Г. Менино
77'
Замена
Дейверсон
️️️️
Рони
69'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Уэсли
65'
47'
Замена
Руан
️️️️
Рафинья
46'
Замена
Рикардиньо
️️️️
D. Souza
Желтая карточка
Данило
41'
38'
Желтая карточка
Вандерсон
34'
Желтая карточка
Матеузиньо
ГОЛ! 2:0!
Г. Менино
Пас отдал
М. Винья
17'
Желтая карточка
Г. Менино
9'
ГОЛ! 1:0!
Р. Вейга
Пас отдал
Г. Скарпа
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
6
Матиас Винья
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
33
Рони
ЛВ
8
Данило
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
10
Густаво Скарпа
АП
42
Jailson
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Гремио
12
Бренно
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
11
Феррейра
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Виктор Бобсин
ОП
2
Матеузиньо
ЦП
7
Diego Souza
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Палмейрас
12
Виктор Луис
ЛЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
12
Патрик де Паула
ОП
15
Данило
ОП
77
Брено Лопес
ПВ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
13
Renan
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
36
Гильерме Гедес
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦП
25
Алиссон
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
50
Jhonata Robert
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
3-1-2-3-2
6
Винья
15
Гомес
13
Луан
8
Данило
25
Менино
93
Зе Рафаэль
33
Рони
10
Скарпа
21
Уэсли
42
23
Вейга
3-3-1-2-1
12
Бренно
4
Каннеман
3
13
Рафинья
2
Вандерсон
8
Бобсин
16
Барбоза
2
Матеузиньо
11
Феррейра
11
Коста
7
25
Менино
12
Майке
12
Майке
25
Менино
93
Зе Рафаэль
30
Мело
30
Мело
93
Зе Рафаэль
10
Скарпа
12
де Паула
12
де Паула
10
Скарпа
21
Уэсли
77
Лопес
77
Лопес
21
Уэсли
33
Рони
16
Дейверсон
16
Дейверсон
33
Рони
13
Рафинья
4
Руан
4
Руан
13
Рафинья
8
Бобсин
21
21
8
Бобсин
7
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
7
16
Барбоза
25
Алиссон
25
Алиссон
16
Барбоза
Остались в запасе
Палмейрас
Гремио
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
13
Renan
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
12
Виктор Луис
ЛЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Данило
ОП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
36
Гильерме Гедес
ЛЗ
12
Габриэль Чапеко
ВР
50
Jhonata Robert
ЦФ
37
Дарлан
ОП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
13
Renan
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
12
Виктор Луис
ЛЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Данило
ОП
Остались в запасе
36
Гильерме Гедес
ЛЗ
12
Габриэль Чапеко
ВР
50
Jhonata Robert
ЦФ
37
Дарлан
ОП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Палмейрас - Гремио
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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