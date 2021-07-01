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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Палмейрас
Интернасьонал - Палмейрас: обзор матча 01 июля 2021
Интернасьонал
01.07.2021, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
1 : 2
Завершен
Палмейрас
63'
Эденилсон (П)
9'
Дейверсон
89'
Данило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Палмейрас
Желтая карточка
В. Куэста
90'
+4
89'
ГОЛ! 1:2!
Данило
Пас отдал
Данило
Замена
M. Vinicius
️️️️
Р. Саравия
81'
Замена
Г. Бочилия
️️️️
Р. Дурадо
72'
69'
Замена
Ф. Мело
️️️️
З. Рафаэль
69'
Замена
Данило
️️️️
Г. Скарпа
69'
Замена
Г. Менино
️️️️
М. Роша
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Эденилсон
63'
62'
Красная карточка
Б. Кушчевич
Желтая карточка
Р. Дурадо
59'
46'
Замена
В. Луис
️️️️
Б. Лопес
Желтая карточка
К. Видаль
45'
+2
9'
ГОЛ! 0:1!
Дейверсон
Пас отдал
Р. Вейга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
31
Виктор Куэста
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
5
Хейтор
ПЗ
13
Родриго Дурадо
ОП
88
Эденилсон
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
8
Патрик
ЦП
11
Кайо Видаль
ПВ
41
Pedro Henrique
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Палмейрас
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
8
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
23
Рафаэль Вейга
АП
77
Брено Лопес
ПВ
42
Jailson
ЦФ
13
Renan
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
7
Пеглоу
ЛВ
16
Лукас Рамос
ОП
23
Родриго Линдосо
ОП
16
Нонато
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
18
Маурисио
АП
38
Lucas Mazetti
ЦФ
99
Mello Vinicius
ЦФ
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
Палмейрас
12
Виктор Луис
ЛЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
12
Патрик де Паула
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
15
Данило
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
3
Michel
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
3-1-3-1-2
42
Даниэл
20
Саравия
31
Куэста
5
Хейтор
13
Дурадо
88
Эденилсон
5
Кардозо
8
Патрик
11
Видаль
9
Алберто
41
3-1-1-3-3
14
Роша
13
Луан
13
Кушчевич
8
Данило
93
Зе Рафаэль
77
Лопес
23
Вейга
10
Скарпа
16
Дейверсон
13
42
20
Саравия
99
99
20
Саравия
13
Дурадо
21
Бочилия
21
Бочилия
13
Дурадо
14
Роша
25
Менино
25
Менино
14
Роша
93
Зе Рафаэль
30
Мело
30
Мело
93
Зе Рафаэль
77
Лопес
12
Луис
12
Луис
77
Лопес
10
Скарпа
15
Данило
15
Данило
10
Скарпа
Остались в запасе
Интернасьонал
Палмейрас
38
Lucas Mazetti
ЦФ
7
Пеглоу
ЛВ
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
16
Лукас Рамос
ОП
16
Нонато
ЦП
18
Маурисио
АП
23
Родриго Линдосо
ОП
4
Leonardo Borges
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
4
Луис Адриано
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
21
Уэсли
ЛВ
12
Патрик де Паула
ОП
3
Michel
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
6
Лукас Лима
ЦЗ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
38
Lucas Mazetti
ЦФ
7
Пеглоу
ЛВ
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
16
Лукас Рамос
ОП
16
Нонато
ЦП
18
Маурисио
АП
23
Родриго Линдосо
ОП
4
Leonardo Borges
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
Остались в запасе
4
Луис Адриано
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
21
Уэсли
ЛВ
12
Патрик де Паула
ОП
3
Michel
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
6
Лукас Лима
ЦЗ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Интернасьонал - Палмейрас
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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