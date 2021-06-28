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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Атлетико Минейро
Сантос - Атлетико Минейро: обзор матча 28 июня 2021
Сантос
28.06.2021, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 7 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико Минейро
57'
Ж. Мота
90+4'
М. Гильерме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Атлетико Минейро
Желтая карточка
М. Гильерме
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
М. Гильерме
90'
+4
90'
+2
Вторая желтая
Аллан
90'
+1
Желтая карточка
М. Сарачо
Желтая карточка
Ж. Пауло
90'
Замена
Мадсон
️️️️
P.
85'
82'
Замена
Калебе
️️️️
Ч. Че
Замена
В. Балиэйро
️️️️
Ивоней
81'
Желтая карточка
P.
79'
69'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Гуга
69'
Замена
L. Silva
️️️️
Кено
68'
Желтая карточка
Г. Арана
Замена
К. Санчес
️️️️
Г. Пирани
68'
Желтая карточка
Мариньо
67'
60'
Желтая карточка
Аллан
59'
Замена
М. Сарачо
️️️️
Жаир
58'
Замена
F. Felicio
️️️️
Йоран
ГОЛ! 1:0!
Ж. Мота
Пас отдал
К. Жорже
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
12
Габриэл Пирани
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
8
Ивоней
ЦП
7
Мариньо
ПВ
31
ParÃ¡
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
30
Габриэль
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
8
Жаир
ЦП
3
Че Че
ЦП
19
Йоран
ЦП
29
Аллан
ЦП
7
Халк
ПВ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Сантос
1
Владимир
ВР
20
Мораес
ЛЗ
3
Данило Боса
ЦЗ
15
Кайки
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
7
Карлос Санчес
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
37
Lucas Venuto
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
40
Буэно
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
41
Нето
ОП
30
Калебе
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
13
Luis Silva
ЦФ
9
Felipe Felicio
ЦФ
18
Alexandre
ЦФ
48
Echaporã
ЦФ
34
Jean
ЦФ
3-3-2-2
34
Пауло
6
Джонатан
15
Фелипе
14
Перес
12
Пирани
10
Мота
8
Ивоней
95
Гильерме
7
Мариньо
19
Жорже
31
4-4-1-1
22
Эверсон
23
Гуга
4
Ревер
13
Арана
30
Габриэль
3
Че Че
19
Йоран
29
Аллан
8
Жаир
7
Халк
20
Кено
12
Пирани
7
Санчес
7
Санчес
12
Пирани
8
Ивоней
17
Балиэйро
17
Балиэйро
8
Ивоней
31
22
Мадсон
22
Мадсон
31
20
Кено
13
13
20
Кено
19
Йоран
9
9
19
Йоран
3
Че Че
30
Калебе
30
Калебе
3
Че Че
8
Жаир
11
Сарачо
11
Сарачо
8
Жаир
23
Гуга
25
Мариано
25
Мариано
23
Гуга
Остались в запасе
Сантос
Атлетико Минейро
3
Данило Боса
ЦЗ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
37
Lucas Venuto
ЦФ
22
Лукас Брага
ЛВ
25
Винисиус Заносело
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
20
Мораес
ЛЗ
15
Кайки
ЦЗ
1
Владимир
ВР
Главный тренер
Доривал Жуниор
18
Alexandre
ЦФ
41
Нето
ОП
48
Echaporã
ЦФ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
40
Буэно
ЦЗ
34
Jean
ЦФ
31
Матеус Мендес
ВР
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
3
Данило Боса
ЦЗ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
37
Lucas Venuto
ЦФ
22
Лукас Брага
ЛВ
25
Винисиус Заносело
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
20
Мораес
ЛЗ
15
Кайки
ЦЗ
1
Владимир
ВР
Остались в запасе
18
Alexandre
ЦФ
41
Нето
ОП
48
Echaporã
ЦФ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
40
Буэно
ЦЗ
34
Jean
ЦФ
31
Матеус Мендес
ВР
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Сантос - Атлетико Минейро
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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