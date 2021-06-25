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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Атлетико Паранаэнсе
Баия - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 25 июня 2021
Баия
25.06.2021, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 6 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
17'
P. de Lucca
70'
Росси
40'
Д. Теранс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Атлетико Паранаэнсе
Замена
J.
️️️️
P. de Lucca
90'
Замена
Тасиано
️️️️
Росси
90'
87'
Красная карточка
Марсиньо
82'
Желтая карточка
Эрик
79'
Замена
J.
️️️️
Витиньо
78'
Замена
Эрик
️️️️
Кристиан
ГОЛ! 2:1!
Росси
Пас отдал
Жуниньо
70'
66'
Замена
F. Canesin
️️️️
Д. Теранс
Замена
О. Руис
️️️️
M.
64'
Замена
Жилберто
️️️️
Т. Андерсон
46'
46'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Р. Кайзер
40'
ГОЛ! 1:1!
Д. Теранс
Пас отдал
Абнер
Желтая карточка
Т. Андерсон
26'
21'
Замена
Л. Читтадини
️️️️
З. Ивалдо
Замена
L. Otávio
️️️️
Х. Конти
21'
ГОЛ! 1:0!
P. de Lucca
Пас отдал
Росси
17'
13'
Красная карточка
Ричард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
13
Херман Конти
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
94
Даниэл
АП
19
Тонни Андерсон
АП
31
Росси
ПВ
10
Rodriguinho
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
0
Maycon
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
25
Ричард
ОП
18
Кристиан
ЦП
80
Давид Теранс
АП
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
42
Ренан Гедес
ПЗ
11
Оскар Руис
ЛП
35
Эдсон Фернандо
ОП
16
Тасиано
ЦП
9
Жилберто
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
4
Luiz Otávio
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
0
Jonas
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
24
Бенто
ВР
96
Карлос Эдуардо
ВР
30
Николас
ЛЗ
12
Келлвен
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
14
Эрик
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
10
Jadson
ЦП
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
4-3-4
13
Конти
18
Жуниньо
29
Капишаба
2
Параиба
94
Даниэл
19
Андерсон
31
Росси
10
0
5
95
3-3-1-2-1
23
Сантос
5
Энрике
44
Хелено
27
Зе Ивалдо
2
Марсиньо
25
Ричард
16
Абнер
18
Кристиан
80
Теранс
28
Витиньо
79
Кайзер
19
Андерсон
9
Жилберто
9
Жилберто
19
Андерсон
13
Конти
4
4
13
Конти
0
11
Руис
11
Руис
0
5
0
0
5
31
Росси
16
Тасиано
16
Тасиано
31
Росси
27
Зе Ивалдо
18
Читтадини
18
Читтадини
27
Зе Ивалдо
79
Кайзер
96
Эдуардо
96
Эдуардо
79
Кайзер
18
Кристиан
14
Эрик
14
Эрик
18
Кристиан
80
Теранс
55
55
80
Теранс
28
Витиньо
10
10
28
Витиньо
Остались в запасе
Баия
Атлетико Паранаэнсе
77
Mateus Claus
ЦФ
1
Дуглас Фридрих
ВР
28
Lucas Fonseca
ЦФ
42
Ренан Гедес
ПЗ
77
Lucas Araujo
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ОП
Главный тренер
Рожерио Сени
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
98
Андерсон Пайшао
ВР
24
Бенто
ВР
12
Келлвен
ПЗ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
30
Николас
ЛЗ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
77
Mateus Claus
ЦФ
1
Дуглас Фридрих
ВР
28
Lucas Fonseca
ЦФ
42
Ренан Гедес
ПЗ
77
Lucas Araujo
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ОП
Остались в запасе
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
98
Андерсон Пайшао
ВР
24
Бенто
ВР
12
Келлвен
ПЗ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
30
Николас
ЛЗ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Баия - Атлетико Паранаэнсе
1
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Фонте-Нова
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