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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Атлетико Паранаэнсе
Гремио - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 13 июня 2021
Гремио
13.06.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 3 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
44'
М. Баби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Атлетико Паранаэнсе
90'
+5
Желтая карточка
Келлвен
87'
Желтая карточка
Ричард
Замена
J. Pyerre
️️️️
Матеузиньо
84'
80'
Замена
Келлвен
️️️️
Марсиньо
80'
Замена
Р. Кайзер
️️️️
М. Баби
76'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Витиньо
Замена
Вандерсон
️️️️
Рафинья
73'
Замена
Рикардиньо
️️️️
Т. Сантос
73'
67'
Замена
Д. Теранс
️️️️
Никао
Желтая карточка
Рафинья
65'
Замена
M.
️️️️
Л. Фернандо
62'
Желтая карточка
Т. Сантос
60'
50'
Желтая карточка
М. Баби
46'
Замена
Л. Читтадини
️️️️
Кристиан
44'
ГОЛ! 0:1!
М. Баби
Пас отдал
Марсиньо
Желтая карточка
Матеузиньо
34'
11'
Желтая карточка
Кристиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
12
Бренно
ВР
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
19
Луис Фернандо
ЦП
21
Тиаго Сантос
ЦП
2
Матеузиньо
ЦП
7
Diego Souza
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
16
Абнер
ЛЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
25
Ричард
ОП
18
Кристиан
ЦП
11
Никао
АП
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
7
Лео Чу
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
8
Виктор Бобсин
ОП
38
Лео Перейра
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
8
Maicon
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
96
Карлос Эдуардо
ВР
30
Николас
ЛЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
10
Jadson
ЦП
80
Давид Теранс
АП
21
Felipe Aguilar
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
4-3-1-2
12
Бренно
4
Каннеман
3
13
Рафинья
33
Кортес
19
Фернандо
21
Сантос
2
Матеузиньо
11
Феррейра
50
7
3-3-1-2-1
23
Сантос
27
Зе Ивалдо
5
Энрике
44
Хелено
2
Марсиньо
25
Ричард
16
Абнер
18
Кристиан
11
Никао
28
Витиньо
17
Баби
21
Сантос
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
21
Сантос
19
Фернандо
8
8
19
Фернандо
2
Матеузиньо
21
21
2
Матеузиньо
13
Рафинья
2
Вандерсон
2
Вандерсон
13
Рафинья
2
Марсиньо
12
Келлвен
12
Келлвен
2
Марсиньо
28
Витиньо
96
Эдуардо
96
Эдуардо
28
Витиньо
18
Кристиан
18
Читтадини
18
Читтадини
18
Кристиан
17
Баби
79
Кайзер
79
Кайзер
17
Баби
11
Никао
80
Теранс
80
Теранс
11
Никао
Остались в запасе
Гремио
Атлетико Паранаэнсе
38
Лео Перейра
ПВ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
16
Лукас Силва
ОП
8
Виктор Бобсин
ОП
7
Лео Чу
ЛВ
16
Диого Барбоза
ЛЗ
10
Пауло Виктор
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
24
Бенто
ВР
21
Felipe Aguilar
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦЗ
30
Николас
ЛЗ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
55
Fernando Canesin
ЦП
10
Jadson
ЦП
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
38
Лео Перейра
ПВ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
16
Лукас Силва
ОП
8
Виктор Бобсин
ОП
7
Лео Чу
ЛВ
16
Диого Барбоза
ЛЗ
10
Пауло Виктор
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
Остались в запасе
24
Бенто
ВР
21
Felipe Aguilar
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦЗ
30
Николас
ЛЗ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
55
Fernando Canesin
ЦП
10
Jadson
ЦП
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Гремио - Атлетико Паранаэнсе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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Гремио
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ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
20:49
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В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
16:29
17
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18 ноября
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