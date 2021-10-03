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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Миннесота Юнайтед
Даллас - Миннесота Юнайтед: обзор матча 03 октября 2021
Даллас
03.10.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 38 тур
0 : 0
Завершен
Миннесота Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Миннесота Юнайтед
89'
Красная карточка
Э. Рейносо
Замена
E. Munjoma
️️️️
Б. Сервания
86'
76'
Замена
N. Hansen
️️️️
Ф. Фрагапане
Замена
С. Шен
️️️️
Ж. Обриан
76'
72'
Замена
F. Adi
️️️️
E. Finlay
Замена
A. Ricaurte
️️️️
П. Помыкал
68'
34'
Желтая карточка
О. Алонсо
Желтая карточка
Б. Сервания
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
20
Romain Metanire
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
5
Bressan
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
2
Джастин Че
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
3-3-4
1
2
15
Мартинес
24
Холлингшид
23
Сервания
6
Серрильо
19
Помыкал
9
Пепи
99
Твумаси
77
Обриан
27
Феррейра
4-4-2
21
18
Дибасси
77
Гаспер
20
15
Боксолл
13
6
Алонсо
20
Трапп
17
Лод
7
Фрагапане
10
Рейносо
77
Обриан
17
Шен
17
Шен
77
Обриан
23
Сервания
27
27
23
Сервания
19
Помыкал
8
8
19
Помыкал
7
Фрагапане
12
12
7
Фрагапане
13
0
0
13
Остались в запасе
Даллас
Миннесота Юнайтед
1
Джимми Маурер
ВР
5
Bressan
ЦЗ
2
Джастин Че
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
5
Bressan
ЦЗ
2
Джастин Че
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
Остались в запасе
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Даллас - Миннесота Юнайтед
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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