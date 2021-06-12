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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Остин
Канзаc Сити - Остин: обзор матча 12 июня 2021
Канзаc Сити
12.06.2021, суббота, 22:00
США. МЛС, 17 тур
1 : 1
Завершен
Остин
71'
Д. Шаллой
26'
C. Dominguez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Остин
90'
Желтая карточка
N. Lima
Замена
W. Harris
️️️️
Ф. Эрнандес
87'
79'
Желтая карточка
M. Besler
79'
Замена
J. Romaña
️️️️
Кристиан
ГОЛ! 1:1!
Д. Шаллой
Пас отдал
Д. Расселл
71'
70'
Замена
Р. Редес
️️️️
Д. Страуд
70'
Замена
K. Manneh
️️️️
C. Dominguez
59'
Замена
С. Берхальтер
️️️️
Т. Почеттино
59'
Замена
M. Perez
️️️️
Д. Галлахер
Замена
Д. Линдси
️️️️
G. Zusi
42'
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
R. Walter
41'
Желтая карточка
R. Walter
32'
26'
ГОЛ! 0:1!
C. Dominguez
Пас отдал
Ж. Колманич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
8
Graham Zusi
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
6
Илие Санчес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
54
R. Walter
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остин
1
Brad Stuver
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
68
Кристиан
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
10
C. Dominguez
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Канзаc Сити
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
13
Amadou Dia
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
17
Родни Редес
ПВ
34
William Pulisic
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
4
Aedan Stanley
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
2
Manny Perez
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
3-3-4
29
3
Фонтас
8
14
6
Санчес
15
Эспиноза
54
6
Бусио
20
Шаллой
77
Расселл
11
4-2-2-2
1
5
18
Касканте
24
23
Колманич
4
Ринг
68
Кристиан
8
Почеттино
8
Страуд
17
Галлахер
10
Эрнандес
27
27
Эрнандес
54
21
Эрнандес
21
Эрнандес
54
8
24
Линдси
24
Линдси
8
68
Кристиан
14
14
68
Кристиан
8
Почеттино
6
Берхальтер
6
Берхальтер
8
Почеттино
17
Галлахер
2
2
17
Галлахер
8
Страуд
17
Редес
17
Редес
8
Страуд
10
31
31
10
Остались в запасе
Канзаc Сити
Остин
13
Amadou Dia
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
48
Kaveh Rad
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
Главный тренер
Питер Вермес
34
William Pulisic
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
4
Aedan Stanley
ЦФ
13
Эндрю Тарбелл
ВР
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
13
Amadou Dia
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
48
Kaveh Rad
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
Остались в запасе
34
William Pulisic
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
4
Aedan Stanley
ЦФ
13
Эндрю Тарбелл
ВР
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Канзаc Сити - Остин
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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