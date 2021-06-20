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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Миннесота Юнайтед
Даллас - Миннесота Юнайтед: обзор матча 20 июня 2021
Даллас
20.06.2021, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 11 тур
1 : 1
Завершен
Миннесота Юнайтед
68'
Р. Пепи
36'
Ф. Фрагапане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Миннесота Юнайтед
Замена
Э. Серрильо
️️️️
Р. Пепи
90'
89'
Желтая карточка
М. Боксолл
Желтая карточка
F. Jara
89'
Желтая карточка
Р. Пепи
84'
83'
Замена
J. Agudelo
️️️️
Ф. Фрагапане
Замена
Т. Тессманн
️️️️
Ф. Киньон
79'
74'
Замена
Э. Рейносо
️️️️
В. Трапп
74'
Замена
R. Ábila
️️️️
А. Эну
ГОЛ! 1:1!
Р. Пепи
Пас отдал
Р. Холлингшид
68'
67'
Желтая карточка
Ч. Гаспер
67'
Замена
О. Алонсо
️️️️
J. Hayes
67'
Замена
E. Finlay
️️️️
N. Hansen
Замена
Х. Феррейра
️️️️
П. Помыкал
46'
Замена
F. Jara
️️️️
A. Ricaurte
46'
36'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Фрагапане
2'
Желтая карточка
Б. Дибасси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
6
Брайан Акоста
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
77
Жадер Обриан
ПВ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
20
Romain Metanire
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
20
Вил Трапп
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
12
Niko Hansen
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
99
Эма Твумаси
ПЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
17
Данте Сили
ЛФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
6
Освальдо Алонсо
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
24
Justin McMaster
ЦФ
50
Ramón Ábila
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Маурер
91
Тафари
15
Мартинес
14
Нельсон
24
Холлингшид
19
Киньон
6
Акоста
19
Помыкал
77
Обриан
9
Пепи
8
4-4-2
21
77
Гаспер
20
15
Боксолл
18
Дибасси
20
Трапп
15
31
Дотсон
7
Фрагапане
23
Эну
12
19
Киньон
6
Тессманн
6
Тессманн
19
Киньон
8
29
29
8
9
Пепи
6
Серрильо
6
Серрильо
9
Пепи
19
Помыкал
27
Феррейра
27
Феррейра
19
Помыкал
23
Эну
50
50
23
Эну
20
Трапп
10
Рейносо
10
Рейносо
20
Трапп
15
6
Алонсо
6
Алонсо
15
12
13
13
12
7
Фрагапане
0
0
7
Фрагапане
Остались в запасе
Даллас
Миннесота Юнайтед
99
Эма Твумаси
ПЗ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
17
Данте Сили
ЛФ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
Главный тренер
Лучи Гонсалес
24
Justin McMaster
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
97
Дейн Сент-Клер
ВР
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
99
Эма Твумаси
ПЗ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
17
Данте Сили
ЛФ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
Остались в запасе
24
Justin McMaster
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
97
Дейн Сент-Клер
ВР
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Даллас - Миннесота Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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