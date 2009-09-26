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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Спортинг
Порту - Спортинг: обзор матча 26 сентября 2009
Порту
26.09.2009, суббота, 22:15
Чемпионат Португалии, 6 тур
1 : 0
Завершен
Спортинг
4'
Р. Фалькао
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Спортинг
+3
Вторая желтая
М. Велозу
Замена
Д. Валери
️️️️
Р. Мейрелеш
Желтая карточка
Т. Коста
Замена
️️️️
Э. Поштига
Замена
Э. Фариас
️️️️
Р. Фалькао
Замена
Т. Коста
️️️️
М. Гонсалес
Желтая карточка
Б. Алвеш
Желтая карточка
Х. Фусиле
Замена
Тонел
️️️️
М. Фернандес
Пенальти не реализован!
Р. Фалькао
Вторая желтая
Полга
Замена
Б. Перейринья
️️️️
Л. Грими
Желтая карточка
Абел
Желтая карточка
Полга
Желтая карточка
М. Велозу
Желтая карточка
Р. Мейрелеш
12'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
ГОЛ! 1:0!
Р. Фалькао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Элтон
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
(К)
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ЦЗ
6
Роланду
ПЗ
11
Мариано Гонсалес
ЛП
5
Фернандо
ОП
25
Фернандо Беллуски
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
7
Халк
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Леандро Грими
ЛЗ
23
Даниэль Карришу
ЦЗ
4
Полга
ЦЗ
78
Абел
ПЗ
3
Симон Вукчевич
ЛП
44
Мигель Велозу
ОП
14
Матиас Фернандес
ЦП
8
Жоао Моутинью
ПП
9
Элдер Поштига
ЦФ
19
Лиедсон
(К)
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Порту
34
Бету
ВР
3
Майкон
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
5
Томас Коста
ОП
8
Диего Валери
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
9
Эрнесто Фариас
ЦФ
Спортинг
16
Тьягу
ВР
4
Тонел
ЦЗ
17
Мигель Анхель Ангуло
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
15
Адриен Силва
ЦП
16
Янник Джало
ПП
4-1-3-2
1
Элтон
2
Перейра
22
Алвеш
7
Фусиле
6
Роланду
5
Фернандо
11
Гонсалес
14
Мейрелеш
25
Беллуски
9
Фалькао
7
Халк
4-1-3-2
1
Патрисиу
78
Абел
23
Карришу
4
Полга
5
Грими
44
Велозу
8
Моутинью
14
Фернандес
3
Вукчевич
19
Лиедсон
9
Поштига
11
Гонсалес
5
Коста
5
Коста
11
Гонсалес
14
Мейрелеш
8
Валери
8
Валери
14
Мейрелеш
9
Фалькао
9
Фариас
9
Фариас
9
Фалькао
14
Фернандес
4
Тонел
4
Тонел
14
Фернандес
5
Грими
25
Перейринья
25
Перейринья
5
Грими
Остались в запасе
Порту
Спортинг
34
Бету
ВР
3
Майкон
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
16
Тьягу
ВР
17
Мигель Анхель Ангуло
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
16
Янник Джало
ПП
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
34
Бету
ВР
3
Майкон
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
Остались в запасе
16
Тьягу
ВР
17
Мигель Анхель Ангуло
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
16
Янник Джало
ПП
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Порту - Спортинг
4
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 22:10 (прямая)
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