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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - ПАС Ламия
Аполлон Смирнис - ПАС Ламия: обзор матча 15 мая 2021
Аполлон Смирнис
15.05.2021, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, группа B, 7 тур
0 : 1
Завершен
ПАС Ламия
10'
Л. Романич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон Смирнис - ПАС Ламия
86'
Замена
P.
️️️️
Л. Романич
86'
Замена
E. Bjarnason
️️️️
Ф. Цандарис
Замена
A. Lagos
️️️️
И. Колл
80'
Замена
L. Rossi
️️️️
Д. Хухумис
80'
Замена
I. Varkas
️️️️
Н. Иоаннидис
80'
Желтая карточка
Н. Иоаннидис
77'
58'
Замена
Т. Василакакис
️️️️
Тайрон
Желтая карточка
Т. Бединелли
45'
+2
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Романич
Пас отдал
А. Караманос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон Смирнис
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
29
Томас Бединелли
ЛВ
77
Исраэль Колл
ЦП
64
Fatjon Andoni
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
20
Тайрон
ЦП
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
9
Лазар Романич
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Аполлон Смирнис
2
Карло Бручич
ЦЗ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
14
Leonidas Rossi
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
77
Georgios Rodis
ЦФ
0
I. Varkas
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
22
Константинос Стамулис
ПЗ
8
Геворг Казарян
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
25
Теодорос Василакакис
АП
50
Mark Iyaaba Asigba
ЦФ
0
Elmar Bjarnason
ЦФ
45
Bachana Arabuli
ЦФ
9
Piti
ЦФ
4-2-1-4
3
Хухумис
0
26
Калисир
5
Баксеванидис
77
Колл
64
29
Бединелли
87
11
20
29
Иоаннидис
3-2-2-2
1
Эпасси
5
Дзанетопулос
4
Адеджо
24
24
Провидакис
3
Сарамантас
20
Тайрон
10
Палавандишвили
11
Караманос
9
Романич
3
Хухумис
14
14
3
Хухумис
77
Колл
8
8
77
Колл
29
Иоаннидис
0
0
29
Иоаннидис
9
9
8
Цандарис
0
0
8
Цандарис
20
Тайрон
25
Василакакис
25
Василакакис
20
Тайрон
9
Романич
9
9
9
Романич
Остались в запасе
Аполлон Смирнис
ПАС Ламия
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
77
Georgios Rodis
ЦФ
2
Карло Бручич
ЦЗ
50
Mark Iyaaba Asigba
ЦФ
22
Константинос Стамулис
ПЗ
18
Зисис Хацистравос
АП
45
Bachana Arabuli
ЦФ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
8
Геворг Казарян
ЦП
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
77
Georgios Rodis
ЦФ
2
Карло Бручич
ЦЗ
Остались в запасе
50
Mark Iyaaba Asigba
ЦФ
22
Константинос Стамулис
ПЗ
18
Зисис Хацистравос
АП
45
Bachana Arabuli
ЦФ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
8
Геворг Казарян
ЦП
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча Аполлон Смирнис - ПАС Ламия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
Новости команд
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Аполлон Смирнис
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2021.09.05 17:23
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39-летний экс-зенитовец Алвеш перейдет в «Аполлон Смирнис»
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