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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - ПАС
Волос - ПАС: обзор матча 17 апреля 2021
Волос
17.04.2021, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, группа B, 4 тур
1 : 1
Завершен
ПАС
4'
С. Санчес
29'
А. Лиасос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волос - ПАС
88'
Замена
G. Doumtsis
️️️️
Г. Памлидис
Замена
G. Ballas
️️️️
T. Kritikos
82'
81'
Желтая карточка
A. Oikonomopoulos
78'
Желтая карточка
Э. Пантелакис
69'
Замена
А. Лолис
️️️️
F. Brener
69'
Замена
P. Grosdanis
️️️️
А. Карталис
69'
Замена
Х. Домингес
️️️️
Ф. Кастро
Желтая карточка
Ж. Баррьентос
61'
Замена
Х. Бартоло
️️️️
R. Santos
60'
56'
Желтая карточка
С. Пилиос
46'
Замена
М. Салиакас
️️️️
P. Panourgias
38'
Желтая карточка
P. Panourgias
29'
ГОЛ! 1:1!
А. Лиасос
18'
Желтая карточка
F. Brener
ГОЛ! 1:0!
С. Санчес
Пас отдал
Ж. Баррьентос
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
77
T. Kritikos
ЦФ
0
Renato Santos
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
ПАС
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
22
Фабри Кастро
ОП
8
Ангелос Лиасос
ОП
7
Александрос Карталис
ЦП
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
20
Николай Милинчану
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
14
Alberto Bueno
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
11
Александрос Лолис
ЛВ
28
Хуан Домингес
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
47
Pavlos Grosdanis
ЦФ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
3-3-4
55
Клейман
31
Санчес
26
Феррари
2
Дентакис
11
Нинис
14
Баррьентос
23
Ринстра
77
24
Митоглу
9
Переа
0
3-2-1-4
1
Хутесиотис
6
Пантелакис
5
Эррамуспе
3
Пилиос
22
Кастро
8
Лиасос
7
Карталис
20
Милинчану
0
24
25
0
7
Бартоло
7
Бартоло
0
77
25
25
77
14
Памлидис
14
Памлидис
7
Карталис
47
47
7
Карталис
Памлидис
11
11
Памлидис
0
11
Лолис
11
Лолис
0
25
2
Салиакас
2
Салиакас
25
22
Кастро
28
Домингес
28
Домингес
22
Кастро
Остались в запасе
Волос
ПАС
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
99
Pavlos Logaras
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
14
Alberto Bueno
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
31
Василиос Атанасиу
ВР
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
99
Pavlos Logaras
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
14
Alberto Bueno
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Остались в запасе
31
Василиос Атанасиу
ВР
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Волос - ПАС
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
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