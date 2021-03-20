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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - ОФИ
Волос - ОФИ: обзор матча 20 марта 2021
Волос
20.03.2021, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, группа B, 1 тур
0 : 0
Завершен
ОФИ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волос - ОФИ
87'
Желтая карточка
М. Мельядо
86'
Замена
К. Балояннис
️️️️
Л. Кастаньос
Замена
A. Bueno
️️️️
Д. Ринстра
85'
83'
Желтая карточка
Н. Маринакис
Замена
️️️️
Х. Хосе Переа
78'
75'
Замена
F. Grivas
️️️️
П. Стайкос
64'
Замена
V. Sakor
️️️️
A. Sardinero
Желтая карточка
Ф. Грильо
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
37
Фаусто Грильо
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
2
Tekio
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
24
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
70
Фабиу Старжеон
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
22
Adrian Sardinero
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
77
T. Kritikos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
0
Renato Santos
ЦФ
14
Alberto Bueno
ЦФ
ОФИ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
6
Vajebah Sakor
ЦП
38
Константинос Балояннис
ЦП
87
Vasilios Sifakis
ЦФ
9
Felipe Ferreyra
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
4-3-3
55
Клейман
37
Грильо
2
26
Феррари
6
Цоканис
11
Нинис
23
Ринстра
10
Мартинес
9
Дувикас
24
Митоглу
9
Переа
3-2-3-2
24
Ватерман
13
15
Диамантис
4
Маринакис
24
Вайсс
2
Вурос
70
Старжеон
29
Мельядо
26
Стайкос
22
9
Кастаньос
23
Ринстра
14
14
23
Ринстра
22
6
6
22
9
Кастаньос
38
Балояннис
38
Балояннис
9
Кастаньос
26
Стайкос
28
28
26
Стайкос
Остались в запасе
Волос
ОФИ
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
77
T. Kritikos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
0
Renato Santos
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Феррандо
87
Vasilios Sifakis
ЦФ
9
Felipe Ferreyra
ЦФ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
77
T. Kritikos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
0
Renato Santos
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
Остались в запасе
87
Vasilios Sifakis
ЦФ
9
Felipe Ferreyra
ЦФ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Волос - ОФИ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
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