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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Панатинаикос
АЕК - Панатинаикос: обзор матча 21 апреля 2021
АЕК
21.04.2021, среда, 21:30
Греция. Суперлига, группа A, 5 тур
1 : 1
Завершен
Панатинаикос
90+2'
Л. Гарсия
36'
Ф. Иоаннидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Панатинаикос
90'
+3
Желтая карточка
С. Диудис
ГОЛ! 1:1!
Л. Гарсия
Пас отдал
Т. Махерас
90'
+2
90'
Замена
Й. Нгбакото
️️️️
Ф. Иоаннидис
79'
Желтая карточка
Y. Ayoub
Замена
М. Косидис
️️️️
К. Галанопулос
79'
Замена
Т. Махерас
️️️️
Х. Албанис
79'
Замена
Н. Крстичич
️️️️
Д. Шиманьски
70'
70'
Замена
Ф. Македа
️️️️
Карлитос
69'
Замена
Y. Ayoub
️️️️
Ю. Санкаре
68'
Желтая карточка
Ф. Санчес
65'
Желтая карточка
Ю. Санкаре
Желтая карточка
Э. Лопеш
63'
Желтая карточка
П. Манталос
61'
Желтая карточка
Д. Чигринский
40'
36'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Иоаннидис
Пас отдал
Карлитос
Замена
К. Ансарифард
️️️️
Н. Оливейра
35'
Желтая карточка
Х. Албанис
17'
14'
Желтая карточка
Л. Вильяфаньес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
10
Карлитос
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
9
Михалис Косидис
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Панатинаикос
31
Николаос Христогеоргос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
20
Yassin Ayoub
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
14
Yohan Mollo
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
4-3-3
16
Цинтотас
2
Василантонопулос
19
Чигринский
22
Лопеш
4
Сварнас
4
Шиманьски
20
Манталос
6
Галанопулос
19
Албанис
7
Оливейра
99
Гарсия
3-5-1-1
1
Диудис
28
Санчес
4
Фран Велес
15
Пунгурас
14
Александропулос
10
Карлитос
19
Вильяфаньес
13
Санкаре
19
Ниасс
27
Хуанкар
7
Иоаннидис
6
Галанопулос
9
Косидис
9
Косидис
6
Галанопулос
4
Шиманьски
7
Крстичич
7
Крстичич
4
Шиманьски
19
Албанис
53
Махерас
53
Махерас
19
Албанис
7
Оливейра
17
Ансарифард
17
Ансарифард
7
Оливейра
7
Иоаннидис
7
Нгбакото
7
Нгбакото
7
Иоаннидис
13
Санкаре
20
20
13
Санкаре
10
Карлитос
9
Македа
9
Македа
10
Карлитос
Остались в запасе
АЕК
Панатинаикос
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
2
Марио Митай
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
Главный тренер
Марко Николич
31
Николаос Христогеоргос
ВР
14
Yohan Mollo
ЦФ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
8
Яннис Бузукис
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
2
Марио Митай
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
Остались в запасе
31
Николаос Христогеоргос
ВР
14
Yohan Mollo
ЦФ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
8
Яннис Бузукис
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча АЕК - Панатинаикос
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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