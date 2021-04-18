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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Олимпиакос
ПАОК - Олимпиакос: обзор матча 18 апреля 2021
ПАОК
18.04.2021, воскресенье, 19:30
Греция. Суперлига, группа A, 4 тур
2 : 0
Завершен
Олимпиакос
49'
А. Живкович
63'
А. Живкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Олимпиакос
Замена
Т. Циггарас
️️️️
Ш. Шваб
83'
Замена
Ф. Варела
️️️️
Виейринья
83'
79'
Замена
У. Кюйперс
️️️️
Г. Масурас
71'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
О. Рябчук
Замена
М. Крменчик
️️️️
К. Свидерски
71'
Замена
Х. Цолис
️️️️
А. Живкович
71'
69'
Желтая карточка
О. Рябчук
Замена
А. Варда
️️️️
О. Эль-Каддури
66'
ГОЛ! 2:0!
А. Живкович
Пас отдал
О. Эль-Каддури
63'
60'
Замена
К. Фортунис
️️️️
Брума
60'
Замена
М. Камара
️️️️
А. Пападопулос
ГОЛ! 1:0!
А. Живкович
49'
39'
Желтая карточка
А. Пападопулос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
20
Виейринья
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Олег Рябчук
ЛЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
77
Брума
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
99
Томас Мург
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
7
Амр Варда
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
70
Кенни Лала
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
3-5-1-1
1
Пасхалакис
21
Баба
15
Креспо
15
Ингасон
2
Алвес
22
Шваб
7
Эль-Каддури
14
Живкович
20
Виейринья
8
Аугусто
28
Свидерски
3-3-1-2-1
1
Са
25
Холебас
34
Пападопулос
19
Папастатопулос
14
Андруцос
6
М'Вила
5
Рябчук
41
Бухалакис
77
Брума
7
Масурас
19
Эль-Араби
14
Живкович
17
Цолис
17
Цолис
14
Живкович
20
Виейринья
15
Варела
15
Варела
20
Виейринья
22
Шваб
5
Циггарас
5
Циггарас
22
Шваб
7
Эль-Каддури
7
Варда
7
Варда
7
Эль-Каддури
28
Свидерски
21
Крменчик
21
Крменчик
28
Свидерски
34
Пападопулос
2
Камара
2
Камара
34
Пападопулос
77
Брума
7
Фортунис
7
Фортунис
77
Брума
5
Рябчук
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
5
Рябчук
7
Масурас
99
Кюйперс
99
Кюйперс
7
Масурас
Остались в запасе
ПАОК
Олимпиакос
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
99
Томас Мург
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
77
Лазар Ранджелович
ПВ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
70
Кенни Лала
ПЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
99
Томас Мург
ЦП
Остались в запасе
77
Лазар Ранджелович
ПВ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
70
Кенни Лала
ПЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча ПАОК - Олимпиакос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
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