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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Панатинаикос
Олимпиакос - Панатинаикос: обзор матча 11 апреля 2021
Олимпиакос
11.04.2021, воскресенье, 19:30
Греция. Суперлига, группа A, 3 тур
3 : 1
Завершен
Панатинаикос
45+3'
А. Хассан
72'
А. Хассан
90+8'
Брума
29'
Ф. Македа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Панатинаикос
ГОЛ! 3:1!
Брума
90'
+8
Замена
О. Рябчук
️️️️
Г. Масурас
90'
84'
Замена
Карлитос
️️️️
Л. Вильяфаньес
83'
Замена
Й. Нгбакото
️️️️
Ф. Македа
Желтая карточка
Г. Масурас
79'
79'
Замена
А. Канталапьерда
️️️️
А. Хадзийованнис
77'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
Маурисио
ГОЛ! 2:1!
А. Хассан
Пас отдал
Брума
72'
Замена
М. Камара
️️️️
А. Бухалакис
68'
Замена
Брума
️️️️
К. Фортунис
68'
65'
Вторая желтая
А. Пунгурас
46'
Замена
С. Александропулос
️️️️
Б. Шенкевельд
45'
+4
Желтая карточка
А. Пунгурас
Желтая карточка
Ю. Эль-Араби
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
А. Хассан
Пас отдал
Х. Холебас
45'
+3
Желтая карточка
А. Бухалакис
45'
+2
45'
+2
Желтая карточка
Маурисио
43'
Желтая карточка
А. Хадзийованнис
Замена
А. Хассан
️️️️
У. Ба
36'
Желтая карточка
Р. Семеду
29'
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Македа
27'
Желтая карточка
Ф. Македа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
14
Yohan Mollo
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
77
Брума
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Панатинаикос
31
Николаос Христогеоргос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Карлитос
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Са
19
Папастатопулос
35
Семеду
27
Ба
25
Холебас
6
М'Вила
14
Андруцос
41
Бухалакис
7
Масурас
7
Фортунис
19
Эль-Араби
3-1-3-3
1
Диудис
15
Пунгурас
4
Фран Велес
4
Шенкевельд
8
Маурисио
19
Вильяфаньес
19
Ниасс
27
Хуанкар
9
Македа
7
Хадзийованнис
14
7
Фортунис
77
Брума
77
Брума
7
Фортунис
7
Масурас
5
Рябчук
5
Рябчук
7
Масурас
41
Бухалакис
2
Камара
2
Камара
41
Бухалакис
27
Ба
19
Хассан
19
Хассан
27
Ба
4
Шенкевельд
14
Александропулос
14
Александропулос
4
Шенкевельд
9
Македа
7
Нгбакото
7
Нгбакото
9
Македа
19
Вильяфаньес
10
Карлитос
10
Карлитос
19
Вильяфаньес
8
Маурисио
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
8
Маурисио
7
Хадзийованнис
10
Канталапьерда
10
Канталапьерда
7
Хадзийованнис
Остались в запасе
Олимпиакос
Панатинаикос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
31
Николаос Христогеоргос
ВР
28
Факундо Санчес
ПЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
8
Яннис Бузукис
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Остались в запасе
31
Николаос Христогеоргос
ВР
28
Факундо Санчес
ПЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
8
Яннис Бузукис
ЦП
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Олимпиакос - Панатинаикос
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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