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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Панатинаикос
Астерас - Панатинаикос: обзор матча 21 марта 2021
Астерас
21.03.2021, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, группа A, 1 тур
2 : 2
Завершен
Панатинаикос
84'
L. FernÃ¡ndez
90+7'
Н. Пападопулос
58'
Ф. Македа
59'
Ф. Македа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - Панатинаикос
ГОЛ! 2:2!
Н. Пападопулос
Пас отдал
L. FernÃ¡ndez
90'
+7
90'
+5
Замена
Ф. Санчес
️️️️
А. Хадзийованнис
90'
+4
Желтая карточка
С. Диудис
Замена
B. FernÃ¡ndez
️️️️
А. Риера
85'
ГОЛ! 1:2!
L. FernÃ¡ndez
84'
81'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
Ф. Македа
74'
Замена
Й. Нгбакото
️️️️
Y. Ayoub
Замена
Ф. Альварес
️️️️
Х. Тасулис
73'
Замена
В. Иглесиас
️️️️
F. Bellocq
73'
67'
Желтая карточка
Ш. Ниасс
Желтая карточка
Сито
63'
Замена
Л. Тилика
️️️️
Х. Регис
63'
61'
Желтая карточка
А. Хадзийованнис
59'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Македа
58'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Македа
52'
Желтая карточка
Ф. Македа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
14
Franco Bellocq
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
20
Хеск Регис
ЦФ
10
Luis FernÃ¡ndez
ЦФ
40
Сито
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
20
Yassin Ayoub
ЦП
14
Yohan Mollo
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Панатинаикос
31
Николаос Христогеоргос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
8
Яннис Бузукис
ЦП
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
3-3-4
1
Пападопулос
19
Кастаньо
27
Коцирас
22
3
Тасулис
14
6
20
Регис
23
Риера
40
Сито
10
2-5-3
1
Диудис
4
Шенкевельд
15
Пунгурас
19
Вильяфаньес
14
Александропулос
27
Хуанкар
20
19
Ниасс
7
Хадзийованнис
9
Македа
14
14
17
Иглесиас
17
Иглесиас
14
3
Тасулис
24
Альварес
24
Альварес
3
Тасулис
20
Регис
7
Тилика
7
Тилика
20
Регис
23
Риера
44
44
23
Риера
9
Македа
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
9
Македа
20
7
Нгбакото
7
Нгбакото
20
7
Хадзийованнис
28
Санчес
28
Санчес
7
Хадзийованнис
Остались в запасе
Астерас
Панатинаикос
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
Главный тренер
Макис Чавос
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
8
Яннис Бузукис
ЦП
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
Остались в запасе
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
8
Яннис Бузукис
ЦП
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Астерас - Панатинаикос
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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