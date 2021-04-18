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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Канзаc Сити
Нью-Йорк Ред Буллз - Канзаc Сити: обзор матча 18 апреля 2021
Нью-Йорк Ред Буллз
18.04.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 1 тур
1 : 2
Завершен
Канзаc Сити
48'
К. Кларк
59'
Г. Кинда (П)
61'
Д. Шаллой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Канзаc Сити
89'
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
Р. Эспиноза
77'
Замена
А. Пулидо
️️️️
Г. Кинда
77'
Замена
Д. Расселл
️️️️
Д. Шаллой
Замена
D. Royer
️️️️
Фабио
72'
61'
ГОЛ! 1:2!
Д. Шаллой
Замена
T. Barlow
️️️️
Б. Уайт
61'
59'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Кинда
Замена
D. Valot F. + Royer
️️️️
И. Диарра
54'
ГОЛ! 1:0!
К. Кларк
48'
Желтая карточка
И. Диарра
41'
9'
Желтая карточка
Н. Изима-Мирен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
3
Кайл Данкан
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
8
Каден Кларк
АП
90
Фабио
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Канзаc Сити
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
54
R. Walter
ЦП
6
Гади Кинда
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
6
Джанлука Бусио
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
3
Amro Tarek
ЦЗ
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
15
Андрес Рейес
ЦП
17
Кэмерон Харпер
ПВ
16
Tom Barlow
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
Канзаc Сити
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
48
Kaveh Rad
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
4-3-1-2
31
Мигел
3
Данкан
33
Лонг
13
Неалис
15
Гутман
5
Диарра
23
Кассерес
54
8
Кларк
24
Уайт
90
Фабио
4-3-4
77
Изима-Мирен
24
Линдси
14
3
Фонтас
54
6
Кинда
15
Эспиноза
20
Шаллой
11
6
Бусио
1
5
Диарра
0
0
5
Диарра
24
Уайт
16
16
24
Уайт
90
Фабио
77
77
90
Фабио
15
Эспиноза
21
Эрнандес
21
Эрнандес
15
Эспиноза
6
Кинда
9
Пулидо
9
Пулидо
6
Кинда
20
Шаллой
77
Расселл
77
Расселл
20
Шаллой
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Канзаc Сити
17
Кэмерон Харпер
ПВ
47
Джон Толкин
ЛЗ
18
Ryan Meara
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
Главный тренер
Герхард Штрубер
48
Kaveh Rad
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
27
Wilson Harris
ЦФ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
17
Кэмерон Харпер
ПВ
47
Джон Толкин
ЛЗ
18
Ryan Meara
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
Остались в запасе
48
Kaveh Rad
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
27
Wilson Harris
ЦФ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Канзаc Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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