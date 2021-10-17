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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Викинг
Стремсгодсет - Викинг: обзор матча 17 октября 2021
Стремсгодсет
17.10.2021, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
0 : 1
Завершен
Викинг
29'
К. Лекберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стремсгодсет - Викинг
90'
+2
Желтая карточка
Д. Брекало
Желтая карточка
Ф. Фрайдей
90'
+1
Замена
Д. Ипалибо
️️️️
Й. Хове
85'
84'
Замена
В. Веватне
️️️️
К. Лекберг
Замена
J. Parr
️️️️
Т. Грегор
76'
Замена
К. Красники
️️️️
Х. Стеневик
76'
75'
Замена
К. Кабран
️️️️
Я. де Ланлай
Замена
В. Тор Ингимундарсон
️️️️
K. Tokstad
57'
29'
ГОЛ! 0:1!
К. Лекберг
Пас отдал
Д. Белл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
4
Томас Грегор
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
26
Ларс Вильсвик
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
8
Йохан Хове
ЦФ
18
Халльдор Стеневик
ЦФ
10
Герман Штенгель
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
6
Джанни Стенснесс
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
14
Ветон Бериша
ЦФ
4
Давид Брекало
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
16
Кристоффер Лекберг
ЦФ
27
Харальд Танген
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Стремсгодсет
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
21
Марко Фарджи
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
3
Jonathan Parr
ЦФ
18
Джек Ипалибо
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
Викинг
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
11
Кевин Кабран
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
5
16
Михра
8
Хове
16
10
Штенгель
18
Стеневик
8
Гулликсен
2-5
1
Остбю
6
Стенснесс
10
Трипич
23
Викстоль
11
де Ланлай
27
Танген
16
Лекберг
8
Белл
11
25
Ингимундарсон
25
Ингимундарсон
11
4
Грегор
3
3
4
Грегор
8
Хове
18
Ипалибо
18
Ипалибо
8
Хове
18
Стеневик
8
Красники
8
Красники
18
Стеневик
16
Лекберг
3
Веватне
3
Веватне
16
Лекберг
11
де Ланлай
11
Кабран
11
Кабран
11
де Ланлай
Остались в запасе
Стремсгодсет
Викинг
21
Марко Фарджи
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
21
Марко Фарджи
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
Остались в запасе
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Стремсгодсет - Викинг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
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Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
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