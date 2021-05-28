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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кызыл-Жар - Тараз
Кызыл-Жар - Тараз: обзор матча 28 мая 2021
Кызыл-Жар
28.05.2021, пятница, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Тараз
65'
Д. Зорич
89'
А. Касым (П)
11'
Н. Адамович
37'
Н. Адамович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кызыл-Жар - Тараз
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Кожамберды
90'
+3
Замена
Ж. Кожамберды
️️️️
П. Эужениу
Желтая карточка
D. Alves
90'
+2
89'
Желтая карточка
Е. Ахметов
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Касым
89'
88'
Красная карточка
Ф. Обилор
81'
Замена
А. Сулей
️️️️
Б. Байтана
78'
Замена
А. Кенесбек
️️️️
D. Evstigneev
Желтая карточка
П. Подио
76'
Желтая карточка
Д. Зорич
72'
ГОЛ! 1:2!
Д. Зорич
65'
Замена
S. Grigalashvili
️️️️
N. Obradović
61'
Замена
Д. Зорич
️️️️
О. Мурачев
61'
60'
Желтая карточка
А. Таубай
Желтая карточка
М. Драченко
60'
Замена
Ю. Бушман
️️️️
Н. Даиров
46'
Замена
М. Драченко
️️️️
A. Saparov
46'
37'
ГОЛ! 0:2!
Н. Адамович
32'
Желтая карточка
D. Evstigneev
11'
ГОЛ! 0:1!
Н. Адамович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
5
Валерий Каршакевич
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
24
Пабло Подио
ЦП
0
A. Saparov
ЦФ
98
Nemanja Obradović
ЦФ
7
D. Alves
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Тараз
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
5
Файт Обилор
ЦЗ
20
Максат Амирханов
ПЗ
8
Ненад Адамович
ЦП
10
Абзал Таубай
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
99
Педру Эужениу
ПВ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
63
Alphonse
ЦФ
27
Dmitriy Evstigneev
ЦФ
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
25
Руслан Есимов
ПЗ
7
Максим Драченко
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
18
Дарко Зорич
ПВ
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
0
S. Grigalashvili
ЦФ
70
Almat Bekbaev
ЦФ
Тараз
1
Джурахон Бабаханов
ВР
40
Станислав Щербаков
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
77
Алишер Сулей
ЛВ
7
Гаврил Кан
ЛВ
10
Жакып Кожамберды
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
3-2-1-1-3
22
Лобанцев
6
Касым
3
Даиров
3
Мурачев
5
Каршакевич
15
Шмидт
24
Подио
7
Мульдинов
7
98
0
3-2-2-3
74
Сейсен
20
Амирханов
5
Обилор
2
Ахметов
8
Адамович
10
Таубай
99
Эужениу
7
Байтана
27
63
16
3
Мурачев
18
Зорич
18
Зорич
3
Мурачев
98
0
0
98
0
7
Драченко
7
Драченко
0
3
Даиров
10
Бушман
10
Бушман
3
Даиров
27
5
Кенесбек
5
Кенесбек
27
99
Эужениу
10
Кожамберды
10
Кожамберды
99
Эужениу
7
Байтана
77
Сулей
77
Сулей
7
Байтана
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Тараз
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
25
Руслан Есимов
ПЗ
32
Вадим Петров
ВР
70
Almat Bekbaev
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
1
Джурахон Бабаханов
ВР
40
Станислав Щербаков
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
7
Гаврил Кан
ЛВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Остались в запасе
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
25
Руслан Есимов
ПЗ
32
Вадим Петров
ВР
70
Almat Bekbaev
ЦФ
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
40
Станислав Щербаков
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
7
Гаврил Кан
ЛВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Кызыл-Жар - Тараз
4
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Тараз
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Батыр
2 : 3
22.10.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Тараз
5 : 0
16.10.2026
Каспий-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Тараз
1 : 1
09.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Тараз
3 : 3
11.09.2026
Хан-Тенгри
Информация о матче
Стадион:
Карасай
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