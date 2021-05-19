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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тараз - Жетысу
Тараз - Жетысу: обзор матча 19 мая 2021
Тараз
19.05.2021, среда, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
2 : 3
Завершен
Жетысу
2'
П. Эужениу
70'
Б. Байтана
32'
А. Дмитриев
47'
Б. Шайхов (АГ)
73'
А. Жаксылыков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тараз - Жетысу
Замена
D. Evstigneev
️️️️
Б. Шайхов
84'
Замена
А. Жумабек
️️️️
M. Shakhmetov
84'
83'
Желтая карточка
R. Ablitarov
Замена
А. Кенесбек
️️️️
М. Амирханов
80'
73'
ГОЛ! 2:3!
А. Жаксылыков
ГОЛ! 2:2!
Б. Байтана
70'
Замена
Д. Караман
️️️️
А. Таубай
66'
63'
Замена
А. Адиль
️️️️
G. Enache
Желтая карточка
П. Эужениу
59'
56'
Замена
А. Жаксылыков
️️️️
D. Kalybayev
47'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Б. Шайхов
44'
Желтая карточка
Д. Поярков
32'
ГОЛ! 1:1!
А. Дмитриев
ГОЛ! 1:0!
П. Эужениу
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тараз
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
5
Файт Обилор
ЦЗ
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
20
Максат Амирханов
ПЗ
8
Ненад Адамович
ЦП
10
Абзал Таубай
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
99
Педру Эужениу
ПВ
63
Alphonse
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
Жетысу
1
Михаил Голубничий
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
8
Артем Дмитриев
ОП
25
Денис Поярков
ЦП
0
D. Kalybayev
ЦФ
31
Sanzhar Batyrkhanov
ЦФ
5
Damir Dautov
ЦФ
5
Rizvan Ablitarov
ЦФ
0
G. Enache
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Тараз
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
77
Алишер Сулей
ЛВ
7
Гаврил Кан
ЛВ
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
10
Жакып Кожамберды
ПВ
18
Динмухамед Караман
ПВ
1
Almaz Khamytbekov
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
27
Dmitriy Evstigneev
ЦФ
Жетысу
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Максим Чалкин
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
8
Мади Хасейн
ОП
8
Адам Адахаджиев
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
9
Аслан Адиль
ПВ
2
Temirlan Adilkhanov
ЦФ
0
R. Dzhalilov
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
4-2-2-2
74
Сейсен
23
Шайхов
5
Обилор
2
Ахметов
20
Амирханов
8
Адамович
10
Таубай
7
Байтана
99
Эужениу
16
63
2-1-1-1-5
1
Голубничий
5
Орынбасар
23
Балтабеков
8
Дмитриев
25
Поярков
67
Атыханов
0
0
5
5
31
16
9
Жумабек
9
Жумабек
16
23
Шайхов
27
27
23
Шайхов
20
Амирханов
5
Кенесбек
5
Кенесбек
20
Амирханов
10
Таубай
18
Караман
18
Караман
10
Таубай
0
9
Адиль
9
Адиль
0
0
40
Жаксылыков
40
Жаксылыков
0
Остались в запасе
Тараз
Жетысу
1
Almaz Khamytbekov
ЦФ
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
10
Жакып Кожамберды
ПВ
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
77
Алишер Сулей
ЛВ
7
Гаврил Кан
ЛВ
78
Денис Кавлинов
ВР
8
Мади Хасейн
ОП
2
Temirlan Adilkhanov
ЦФ
4
Максим Чалкин
ЦЗ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
8
Адам Адахаджиев
ЦП
0
R. Dzhalilov
ЦФ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
1
Almaz Khamytbekov
ЦФ
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
10
Жакып Кожамберды
ПВ
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
77
Алишер Сулей
ЛВ
7
Гаврил Кан
ЛВ
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
8
Мади Хасейн
ОП
2
Temirlan Adilkhanov
ЦФ
4
Максим Чалкин
ЦЗ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
8
Адам Адахаджиев
ЦП
0
R. Dzhalilov
ЦФ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Тараз - Жетысу
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тараз
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Батыр
2 : 3
22.10.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Тараз
5 : 0
16.10.2026
Каспий-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Тараз
1 : 1
09.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Тараз
3 : 3
11.09.2026
Хан-Тенгри
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Информация о матче
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