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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тараз - Актобе
Тараз - Актобе: обзор матча 28 апреля 2021
Тараз
28.04.2021, среда, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Актобе
11'
Б. Байтана
17'
П. Эужениу (П)
76'
И. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тараз - Актобе
84'
Желтая карточка
A. Shurygin
82'
Желтая карточка
А. Танжариков
76'
ГОЛ! 2:1!
И. Сергеев
75'
Замена
О. Чернышов
️️️️
Р. Нурмугамет
75'
Замена
A. Shurygin
️️️️
T. Doumbia
Замена
А. Жумабек
️️️️
Б. Байтана
68'
Замена
Ж. Жаксылыков
️️️️
Н. Адамович
67'
Желтая карточка
А. Таубай
56'
52'
Желтая карточка
Ю. Перцух
52'
Замена
И. Сергеев
️️️️
H. Moukam
Желтая карточка
Ф. Обилор
50'
Замена
️️️️
A.
41'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Эужениу
17'
14'
Желтая карточка
T. Doumbia
ГОЛ! 1:0!
Б. Байтана
11'
Замена
А. Кенесбек
️️️️
E. Kuantayev
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тараз
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
5
Файт Обилор
ЦЗ
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
10
Абзал Таубай
ЦП
8
Ненад Адамович
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
99
Педру Эужениу
ПВ
0
E. Kuantayev
ЦФ
63
Alphonse
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
Актобе
12
Алишер Ажимов
ЛЗ
26
Рустам Темирхан
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
44
Артурас Зулпа
ЦП
0
H. Moukam
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
1
Zhasur Narzikulov
ЦФ
0
T. Doumbia
ЦФ
0
B. Dubajic
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Тараз
40
Станислав Щербаков
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
11
Еркебулан Тойбеков
ЛВ
7
Гаврил Кан
ЛВ
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
10
Жакып Кожамберды
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
27
Dmitriy Evstigneev
ЦФ
Актобе
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
3
Армен Манучарян
ЦЗ
10
Еркебулан Нургалиев
АП
7
Олег Чернышов
ПВ
71
Sergey Revyakin
ЦФ
88
Anton Shurygin
ЦФ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
3-2-2-3
74
Сейсен
23
Шайхов
2
Ахметов
5
Обилор
10
Таубай
8
Адамович
7
Байтана
99
Эужениу
16
63
0
3-3-2-3
31
Танжариков
26
Темирхан
12
Ажимов
44
Зулпа
0
88
Перцух
23
Нурмугамет
73
Жалмукан
0
0
1
7
Байтана
9
Жумабек
9
Жумабек
7
Байтана
0
5
Кенесбек
5
Кенесбек
0
8
Адамович
2
Жаксылыков
2
Жаксылыков
8
Адамович
0
88
88
0
0
37
Сергеев
37
Сергеев
0
23
Нурмугамет
7
Чернышов
7
Чернышов
23
Нурмугамет
Остались в запасе
Тараз
Актобе
40
Станислав Щербаков
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
27
Dmitriy Evstigneev
ЦФ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
10
Жакып Кожамберды
ПВ
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
11
Еркебулан Тойбеков
ЛВ
7
Гаврил Кан
ЛВ
71
Sergey Revyakin
ЦФ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
10
Еркебулан Нургалиев
АП
3
Армен Манучарян
ЦЗ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Остались в запасе
40
Станислав Щербаков
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
27
Dmitriy Evstigneev
ЦФ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
10
Жакып Кожамберды
ПВ
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
11
Еркебулан Тойбеков
ЛВ
7
Гаврил Кан
ЛВ
Остались в запасе
71
Sergey Revyakin
ЦФ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
10
Еркебулан Нургалиев
АП
3
Армен Манучарян
ЦЗ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Статистика матча Тараз - Актобе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Тараз
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Батыр
2 : 3
22.10.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Тараз
5 : 0
16.10.2026
Каспий-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Тараз
1 : 1
09.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Тараз
3 : 3
11.09.2026
Хан-Тенгри
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Информация о матче
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