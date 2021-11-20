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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Ислочь
Минск - Ислочь: обзор матча 20 ноября 2021
Минск
20.11.2021, суббота, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Ислочь
31'
Е. Богомольский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минск - Ислочь
Желтая карточка
Ю. Козлов
82'
Замена
Е. Малашевич
️️️️
Е. Богомольский
73'
58'
Желтая карточка
Н. Степанов
55'
Замена
А. Шалашников
️️️️
Д. Зинович
53'
Желтая карточка
А. Конде
46'
Замена
В. Морозов
️️️️
А. Ковалев
34'
Замена
А. Гуренко
️️️️
В. Пигас
ГОЛ! 1:0!
Е. Богомольский
Пас отдал
А. Шрамченко
31'
28'
Пенальти не реализован!
D. Komarovsky
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
20
Landry Kamwa
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
5
Даниил Душевский
ЦП
10
Юрий Козлов
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Ислочь
30
Boris Pankratov
ВР
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
18
Никита Степанов
ЦП
6
Абдулайе Конде
ЦП
32
Вадим Пигас
ЦФ
17
Антон Ковалев
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
7
Юрий Козыренко
ЦФ
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
25
Иван Дибанго
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Минск
30
Марат Тарасюк
ВР
10
Сергей Сазончик
ЦП
7
Евгений Малашевич
ЦП
15
Артур Кузьмич
ЦП
31
Данила Князев
ЦП
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
Ислочь
77
Артем Зимин
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
1
Maksim Vysotskiy
ЦФ
5
Максим Ковель
ЦФ
50
Алексей Шалашников
ЦФ
8
Александр Гуз
ЦФ
44
Глеб Кривцов
ЦФ
80
Станислав Атрашкевич
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
2-4-1-4
3
Чаговец
29
20
5
Душевский
10
Козлов
15
Евдокимов
23
Яроцкий
78
Якушевич
31
Пришивалко
8
Шрамченко
19
Богомольский
1-1-2-5
30
3
Зинович
10
Лисакович
18
Степанов
6
Конде
17
Ковалев
25
Дибанго
15
7
Козыренко
7
Соса
19
Богомольский
7
Малашевич
7
Малашевич
19
Богомольский
32
Пигас
11
Гуренко
11
Гуренко
32
Пигас
3
Зинович
50
Шалашников
50
Шалашников
3
Зинович
17
Ковалев
9
Морозов
9
Морозов
17
Ковалев
Остались в запасе
Минск
Ислочь
30
Марат Тарасюк
ВР
10
Сергей Сазончик
ЦП
15
Артур Кузьмич
ЦП
31
Данила Князев
ЦП
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
77
Артем Зимин
ЦП
1
Maksim Vysotskiy
ЦФ
5
Максим Ковель
ЦФ
8
Александр Гуз
ЦФ
44
Глеб Кривцов
ЦФ
80
Станислав Атрашкевич
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Остались в запасе
30
Марат Тарасюк
ВР
10
Сергей Сазончик
ЦП
15
Артур Кузьмич
ЦП
31
Данила Князев
ЦП
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
Остались в запасе
77
Артем Зимин
ЦП
1
Maksim Vysotskiy
ЦФ
5
Максим Ковель
ЦФ
8
Александр Гуз
ЦФ
44
Глеб Кривцов
ЦФ
80
Станислав Атрашкевич
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Артем Радьков
Статистика матча Минск - Ислочь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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