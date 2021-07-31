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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Сморгонь - Славия-Мозырь
Сморгонь - Славия-Мозырь: обзор матча 31 июля 2021
Сморгонь
31.07.2021, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Славия-Мозырь
40'
A. Shtygel (АГ)
47'
Ф. Нар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сморгонь - Славия-Мозырь
90'
+2
Замена
A. Raevskiy
️️️️
К. Дрош
Замена
Я. Яо Леонард
️️️️
Я. Камара
78'
Замена
Д. Сибилев
️️️️
A. Shtygel
76'
74'
Замена
А. Альшаник
️️️️
В. Малькевич
Вторая желтая
E. Savostyanov
69'
68'
Замена
А. Петренко
️️️️
Е. Барсуков
Желтая карточка
S. Bondarenko
65'
65'
Замена
А. Чухлей
️️️️
Ф. Нар
Замена
L. Kovel
️️️️
К. Леонович
62'
47'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Нар
40'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
A. Shtygel
30'
Замена
Н. Мельников
️️️️
D. Tetteh
Желтая карточка
E. Savostyanov
27'
14'
Желтая карточка
К. Дрош
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
16
Kirill Pavlyuchek
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ЦП
3
Кристиан Интсоен
ЦФ
87
Ben Aziz Dao
ЦФ
0
E. Savostyanov
ЦФ
66
Ямусса Камара
ЦФ
0
A. Shtygel
ЦФ
9
Кирилл Леонович
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
30
Павел Щербаченя
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
18
Владислав Жук
ЦП
6
Кристиан Дрош
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
70
Dennis Tetteh
ЦФ
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Сморгонь
1
Даниил Шапко
ВР
19
Даниил Силинский
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
71
Яха Яо Леонард
ЦП
0
D. Ignatenko
ЦФ
41
A. Frantsev
ЦФ
0
L. Kovel
ЦФ
0
Z. Zadi
ЦФ
0
S. Bondarenko
ЦФ
0
V. Kaborda
ЦФ
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
20
Андрей Чухлей
ЦЗ
0
A. Raevskiy
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ЦФ
10
Андрей Альшаник
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
14
Alexander Dygun
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
1-1-5
16
15
Яцкевич
0
30
Щербаченя
97
Пасевич
9
Леонович
66
Камара
3-2-4
84
44
Малькевич
44
Шестиловский
0
18
Жук
6
Дрош
7
Нар
70
8
Барсуков
11
Ловец
0
6
Сибилев
6
Сибилев
0
66
Камара
71
Леонард
71
Леонард
66
Камара
9
Леонович
0
0
9
Леонович
7
Нар
20
Чухлей
20
Чухлей
7
Нар
6
Дрош
0
0
6
Дрош
44
Малькевич
10
Альшаник
10
Альшаник
44
Малькевич
70
11
Мельников
11
Мельников
70
8
Барсуков
34
Петренко
34
Петренко
8
Барсуков
Остались в запасе
Сморгонь
Славия-Мозырь
1
Даниил Шапко
ВР
19
Даниил Силинский
ЦП
0
D. Ignatenko
ЦФ
41
A. Frantsev
ЦФ
0
Z. Zadi
ЦФ
0
S. Bondarenko
ЦФ
0
V. Kaborda
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
16
Mikhail Baranovski
ВР
19
Илья Руцкий
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
14
Alexander Dygun
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Остались в запасе
1
Даниил Шапко
ВР
19
Даниил Силинский
ЦП
0
D. Ignatenko
ЦФ
41
A. Frantsev
ЦФ
0
Z. Zadi
ЦФ
0
S. Bondarenko
ЦФ
0
V. Kaborda
ЦФ
Остались в запасе
16
Mikhail Baranovski
ВР
19
Илья Руцкий
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
14
Alexander Dygun
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Главный тренер
Юрий Пунтус
Статистика матча Сморгонь - Славия-Мозырь
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
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