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Расписание матчей
Испания. Кубок
Леванте - Атлетик
Леванте - Атлетик: обзор матча 04 марта 2021
Леванте
04.03.2021, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
1 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Атлетик
17'
Р. Марти
30'
Р. Гарсия (П)
112'
А. Беренгер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Леванте - Атлетик
112'
ГОЛ! 1:2!
А. Беренгер
111'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
И. Муньяин
109'
Замена
М. Баленсиага
️️️️
Ю. Бершиче
Замена
Коке
️️️️
Х. Мирамон
109'
106'
Замена
А. Капа
️️️️
О. де Маркос
106'
Замена
У. Венцедор
️️️️
У. Лопес
105'
+1
Желтая карточка
О. де Маркос
97'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
М. Весга
96'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Д. Гомес
️️️️
Р. Марти
91'
Замена
С. Леон
️️️️
Х. Луис Моралес
90'
Замена
Н. Вукчевич
️️️️
Р. Рочина
85'
Замена
Сон
️️️️
М. Мальса
85'
Желтая карточка
Р. Рочина
76'
55'
Желтая карточка
У. Лопес
Замена
Э. Барди
️️️️
Р. Пьер
46'
42'
Желтая карточка
У. Нуньес
30'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Гарсия
Желтая карточка
О. Дуарте
28'
ГОЛ! 1:0!
Р. Марти
Пас отдал
Р. Рочина
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
17
Никола Вукчевич
ОП
10
Энис Барди
АП
99
Дани Гомес
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
3-3-2-2
13
Айтор
21
Рубен Везо
6
Дуарте
44
Пьер
18
Клер
11
Мальса
21
Мирамон
19
де Фрутос
16
Рочина
25
Моралес
9
Марти
4-1-1-2-2
1
Симон
18
де Маркос
14
Нуньес
5
Альварес
17
Бершиче
6
Весга
8
Лопес
7
Беренгер
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
11
Мальса
17
Сон
17
Сон
11
Мальса
16
Рочина
17
Вукчевич
17
Вукчевич
16
Рочина
9
Марти
99
Гомес
99
Гомес
9
Марти
44
Пьер
10
Барди
10
Барди
44
Пьер
21
Мирамон
23
Коке
23
Коке
21
Мирамон
25
Моралес
11
Леон
11
Леон
25
Моралес
10
Муньяин
7
Морсильо
7
Морсильо
10
Муньяин
8
Лопес
12
Венцедор
12
Венцедор
8
Лопес
17
Бершиче
18
Баленсиага
18
Баленсиага
17
Бершиче
18
де Маркос
2
Капа
2
Капа
18
де Маркос
6
Весга
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
6
Весга
14
Гарсия
12
Вильялибре
12
Вильялибре
14
Гарсия
Остались в запасе
Леванте
Атлетик
25
Дани Карденас
ВР
8
Шейк Дукур
ОП
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
13
Хокин Эскьета
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
8
Шейк Дукур
ОП
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Леванте - Атлетик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
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