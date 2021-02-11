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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетик - Леванте
Атлетик - Леванте: обзор матча 11 февраля 2021
Атлетик
11.02.2021, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
1 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Леванте
58'
И. Мартинес
26'
Г. Мелеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетик - Леванте
81'
Замена
Р. Везо
️️️️
Э. Барди
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Уильямс
79'
68'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Р. Марти
68'
Замена
Р. Рочина
️️️️
Х. де Фрутос
ГОЛ! 1:1!
И. Мартинес
Пас отдал
И. Муньяин
58'
54'
Замена
Сон
️️️️
Коке
54'
Замена
М. Мальса
️️️️
Г. Мелеро
Замена
У. Лопес
️️️️
Д. Гарсия
46'
Замена
М. Весга
️️️️
У. Венцедор
46'
Замена
А. Беренгер
️️️️
А. Капа
46'
35'
Желтая карточка
Коке
Желтая карточка
Р. Гарсия
31'
26'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мелеро
Пас отдал
Х. де Фрутос
Желтая карточка
И. Мартинес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Энис Барди
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
16
Рубен Рочина
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Симон
2
Капа
26
Мартинес
5
Альварес
17
Бершиче
18
де Маркос
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
3-2-1-2-2
25
Карденас
21
Поштиго
6
Дуарте
22
Радойя
23
Коке
18
Клер
16
Мелеро
19
де Фрутос
10
Барди
25
Моралес
9
Марти
2
Капа
7
Беренгер
7
Беренгер
2
Капа
12
Венцедор
6
Весга
6
Весга
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
8
Лопес
8
Лопес
14
Дани Гарсия
9
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
9
Уильямс
9
Марти
99
Гомес
99
Гомес
9
Марти
16
Мелеро
11
Мальса
11
Мальса
16
Мелеро
23
Коке
17
Сон
17
Сон
23
Коке
10
Барди
21
Рубен Везо
21
Рубен Везо
10
Барди
19
де Фрутос
16
Рочина
16
Рочина
19
де Фрутос
Остались в запасе
Атлетик
Леванте
7
Хон Морсильо
ЛВ
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
7
Хон Морсильо
ЛВ
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Атлетик - Леванте
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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