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Материалы

Польша - Исландия

08.06.2021, Вторник, 19:00 мск Варшава, стадион Национальный стадион Товарищеские матчи. Сборные, Июнь Польша - Исландия
Товарищеские матчи. Сборные 2015

13 ноября, пятница 22:45 Польша 4:2 Исландия
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