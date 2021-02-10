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Расписание матчей
Франция. Кубок
Нант - Ланс
Нант - Ланс: обзор матча 10 февраля 2021
Нант
10.02.2021, среда, 16:45
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 4
Завершен
Ланс
24'
К. Бамба
63'
К. Бамба
27'
К. Жан
36'
Ш. Дукур
39'
К. Жан
58'
А. Калимуэндо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нант - Ланс
Замена
М. Саймон
️️️️
Б. Ндилю
82'
79'
Замена
Ф. Медина
️️️️
Л. Баде
74'
Замена
Ф. Сотока
️️️️
К. Жан
74'
Замена
Г. Какута
️️️️
Т. Маурисио
Замена
Б. Менди
️️️️
П. Чиривелья
70'
Замена
М. Коко
️️️️
Р. Коло Муани
70'
64'
Замена
С. Фофана
️️️️
Ш. Дукур
64'
Замена
К. Мишелен
️️️️
Ж. Клосс
ГОЛ! 2:4!
К. Бамба
Пас отдал
Б. Ндилю
63'
58'
ГОЛ! 1:4!
А. Калимуэндо
Пас отдал
К. Жан
Замена
Ж. Кастеллетто
️️️️
Н. Паллуа
46'
39'
ГОЛ! 1:3!
К. Жан
Пас отдал
С. Фортеш
36'
ГОЛ! 1:2!
Ш. Дукур
Пас отдал
А. Калимуэндо
27'
ГОЛ! 1:1!
К. Жан
Пас отдал
Ж. Клосс
ГОЛ! 1:0!
К. Бамба
Пас отдал
Р. Коло Муани
24'
Желтая карточка
Т. Базила
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Денис Петрич
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
4
Тома Базила
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
4
Педро Чиривелья
ОП
10
Людовик Бляс
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
11
Бридж Ндилю
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
7
Тони Маурисио
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
27
Мозес Саймон
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
10
Роли Перейра де Са
АП
97
Маркус Коко
ПВ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
5
Гаэль Какута
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
34
Ансу Соу
ЦФ
4-2-2-2
1
Петрич
14
Корчиа
5
Паллуа
4
Базила
8
Аппиа
7
Туре
4
Чиривелья
10
Бляс
17
Бамба
11
Ндилю
9
Муани
3-4-1-2
1
Фариньес
5
Баде
15
Фортеш
24
Гради
92
Клосс
28
Дукур
18
Каюзак
4
Силла
7
Маурисио
10
Жан
15
Калимуэндо
4
Чиривелья
3
Менди
3
Менди
4
Чиривелья
9
Муани
97
Коко
97
Коко
9
Муани
11
Ндилю
27
Саймон
27
Саймон
11
Ндилю
5
Паллуа
21
Кастеллетто
21
Кастеллетто
5
Паллуа
5
Баде
2
Медина
2
Медина
5
Баде
92
Клосс
22
Мишелен
22
Мишелен
92
Клосс
7
Маурисио
5
Какута
5
Какута
7
Маурисио
10
Жан
7
Сотока
7
Сотока
10
Жан
28
Дукур
42
Фофана
42
Фофана
28
Дукур
Остались в запасе
Нант
Ланс
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
10
Роли Перейра де Са
АП
40
Альбан Лафон
ВР
Главный тренер
Раймон Доменек
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
10
Давид Кошта
АП
34
Ансу Соу
ЦФ
16
Жан-Луис Лека
ВР
Остались в запасе
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
10
Роли Перейра де Са
АП
40
Альбан Лафон
ВР
Остались в запасе
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
10
Давид Кошта
АП
34
Ансу Соу
ЦФ
16
Жан-Луис Лека
ВР
Главный тренер
Раймон Доменек
Статистика матча Нант - Ланс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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