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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Лугано
Люцерн - Лугано: обзор матча 21 мая 2021
Люцерн
21.05.2021, пятница, 21:30
Швейцария. Суперлига, 36 тур
1 : 2
Завершен
Лугано
78'
Д. Соргич (П)
31'
М. Осс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Лугано
90'
+2
Замена
М. Факкинетти
️️️️
К. Лунгойи
89'
Вторая желтая
М. Осс
78'
Желтая карточка
М. Осс
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Соргич
78'
73'
Желтая карточка
С. Гвидотти
Замена
Д. Соргич
️️️️
П. Шурпф
67'
Замена
Лукас
️️️️
С. Кнежевич
67'
48'
Желтая карточка
К. Лунгойи
46'
Замена
Р. Мачек
️️️️
З. Ловрич
Замена
Y. Alounga
️️️️
Л. Шауб
46'
Замена
S. Grether
️️️️
C. Schwegler
46'
Замена
Л. Эмини
️️️️
Ф. Угринич
46'
Желтая карточка
Ф. Угринич
43'
31'
ГОЛ! 0:1!
М. Осс
Пас отдал
Р. Циглер
26'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
J. Ardaiz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
15
Марко Бюрх
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
23
Филип Угринич
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
27
Christian Schwegler
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
25
Марцис Осс
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Джонатан Саббатини
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
13
Lucky Onyebuchi Opara
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
17
Simon Grether
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
3
Адриан Герреро
ЛВ
28
Роман Мачек
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
8
Kévin Monzialo
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
2-4-5
15
Бюрх
5
Кнежевич
23
Угринич
11
Шурпф
21
Шауб
17
Фридек
1
7
Ндиайе
59
Верманн
27
Тасар
27
3-4-3
33
14
Лаванчи
25
Осс
3
Циглер
4
Ловрич
34
Гвидотти
10
Кустодио
14
Саббатини
10
Боттани
9
13
11
Шурпф
39
Соргич
39
Соргич
11
Шурпф
21
Шауб
22
22
21
Шауб
27
17
17
27
5
Кнежевич
5
Лукас
5
Лукас
5
Кнежевич
23
Угринич
10
Эмини
10
Эмини
23
Угринич
4
Ловрич
28
Мачек
28
Мачек
4
Ловрич
Лунгойи
7
Факкинетти
7
Факкинетти
Лунгойи
9
11
Лунгойи
11
Лунгойи
9
Остались в запасе
Люцерн
Лугано
27
Мариус Мюллер
ВР
24
Силван Сидлер
ПЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
58
Себастьян Осигве
ВР
3
Адриан Герреро
ЛВ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
24
Силван Сидлер
ПЗ
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
3
Адриан Герреро
ЛВ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Люцерн - Лугано
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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