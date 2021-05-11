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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Лугано
Базель - Лугано: обзор матча 11 мая 2021
Базель
11.05.2021, вторник, 21:30
Швейцария. Суперлига, 34 тур
2 : 0
Завершен
Лугано
19'
П. Касами
24'
В. Штокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Лугано
Замена
Д. Малес
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
89'
76'
Замена
A. Gerndt
️️️️
К. Лунгойи
76'
Замена
M. Čovilo
️️️️
О. Кустодио
Замена
А. Пулулу
️️️️
В. Штокер
75'
Желтая карточка
Т. Клозе
73'
Желтая карточка
А. Абраши
71'
66'
Замена
М. Боттани
️️️️
Р. Мачек
Замена
А. Абраши
️️️️
М. Паласиос
63'
Желтая карточка
Э. Джемерт
36'
ГОЛ! 2:0!
В. Штокер
Пас отдал
Ф. Фрай
24'
ГОЛ! 1:0!
П. Касами
Пас отдал
В. Штокер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
25
Марцис Осс
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
28
Роман Мачек
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Базель
1
Джордже Николич
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
6
Амир Абраши
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
38
Янник Маршан
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
6
Miroslav Čovilo
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
4-3-1-2
13
Линднер
18
Петретта
5
Джемерт
5
Клозе
30
Видмер
20
Фрай
23
Касами
14
Штокер
20
Паласиос
19
Кабрал
9
ван Вольфсвинкел
4-4-1-1
33
25
Осс
14
Лаванчи
5
Дапрела
3
Циглер
10
Кустодио
4
Ловрич
14
Саббатини
28
Мачек
3
Герреро
11
Лунгойи
14
Штокер
9
Пулулу
9
Пулулу
14
Штокер
20
Паласиос
6
Абраши
6
Абраши
20
Паласиос
9
ван Вольфсвинкел
19
Малес
19
Малес
9
ван Вольфсвинкел
10
Кустодио
6
6
10
Кустодио
11
Лунгойи
19
19
11
Лунгойи
28
Мачек
10
Боттани
10
Боттани
28
Мачек
Остались в запасе
Базель
Лугано
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
1
Джордже Николич
ВР
15
Альдо Калулу
ЦП
38
Янник Маршан
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
58
Себастьян Осигве
ВР
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
1
Джордже Николич
ВР
15
Альдо Калулу
ЦП
38
Янник Маршан
ЦП
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Базель - Лугано
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
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