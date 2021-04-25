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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Серветт
Лугано - Серветт: обзор матча 25 апреля 2021
Лугано
25.04.2021, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Серветт
9'
Т. Валь (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Серветт
Желтая карточка
M. Čovilo
90'
+3
82'
Замена
K. Koné
️️️️
Т. Валь
81'
Замена
A. Martial
️️️️
Г. Кюи
Замена
A. Gerndt
️️️️
М. Боттани
78'
Замена
С. Гвидотти
️️️️
Д. Саббатини
78'
70'
Замена
Б. Фофана
️️️️
А. Шалк
Замена
К. Лунгойи
️️️️
З. Ловрич
70'
62'
Замена
Й. Северен
️️️️
А. Менди
Замена
M. Čovilo
️️️️
А. Кечкеш
52'
Желтая карточка
А. Кечкеш
51'
49'
Желтая карточка
К. Имери
Желтая карточка
Д. Саббатини
49'
35'
Желтая карточка
А. Шалк
21'
Желтая карточка
А. Менди
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Валь
Красная карточка
Ф. Дапрела
8'
Желтая карточка
М. Боттани
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
4
Занди Ловрич
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Лугано
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
6
Miroslav Čovilo
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
76
Lucio Soldini
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
38
Mathis Holcbecher
ЦФ
39
Alexis Martial
ЦФ
20
Koro Koné
ЦФ
4-3-1-2
58
Осигве
3
Циглер
5
Дапрела
14
Лаванчи
5
Кечкеш
4
Ловрич
14
Саббатини
10
Кустодио
3
Герреро
10
Боттани
9
4-1-3-2
32
Фрик
3
Вуйоз
4
Руй
23
Сассо
29
Менди
30
Имери
9
Стеванович
10
Кеспедес
25
Валь
99
Кюи
8
Шалк
5
Кечкеш
6
6
5
Кечкеш
14
Саббатини
34
Гвидотти
34
Гвидотти
14
Саббатини
10
Боттани
19
19
10
Боттани
4
Ловрич
11
Лунгойи
11
Лунгойи
4
Ловрич
8
Шалк
10
Фофана
10
Фофана
8
Шалк
99
Кюи
39
39
99
Кюи
29
Менди
19
Северен
19
Северен
29
Менди
25
Валь
20
20
25
Валь
Остались в запасе
Лугано
Серветт
11
Asumah Abubakar
ЦФ
76
Lucio Soldini
ЦФ
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
38
Mathis Holcbecher
ЦФ
1
Joël Kiassumbua
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
11
Asumah Abubakar
ЦФ
76
Lucio Soldini
ЦФ
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
Остались в запасе
38
Mathis Holcbecher
ЦФ
1
Joël Kiassumbua
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Лугано - Серветт
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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