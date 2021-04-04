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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Лугано
Серветт - Лугано: обзор матча 04 апреля 2021
Серветт
04.04.2021, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Лугано
85'
М. Стеванович
66'
О. Кустодио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Лугано
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
Т. Валь
87'
ГОЛ! 1:1!
М. Стеванович
85'
79'
Замена
Р. Мачек
️️️️
М. Боттани
Замена
K. Koné
️️️️
А. Шалк
71'
Замена
А. Менди
️️️️
Г. Ондуа
71'
66'
ГОЛ! 0:1!
О. Кустодио
Пас отдал
М. Факкинетти
64'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
J. Ardaiz
53'
Замена
М. Факкинетти
️️️️
А. Герреро
42'
Желтая карточка
О. Кустодио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
10
Оливье Кустодио
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
10
Борис Кеспедес
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
20
Koro Koné
ЦФ
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
28
Роман Мачек
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
4-4-2
32
Фрик
3
Клиши
23
Сассо
4
Руй
32
Сотье
9
Стеванович
5
Ондуа
8
Конья
25
Валь
99
Кюи
8
Шалк
3-3-1-3
33
3
Циглер
5
14
Лаванчи
10
Кустодио
14
Саббатини
4
Ловрич
3
Герреро
10
Боттани
9
11
5
Ондуа
29
Менди
29
Менди
5
Ондуа
25
Валь
10
Кеспедес
10
Кеспедес
25
Валь
8
Шалк
20
20
8
Шалк
10
Боттани
28
Мачек
28
Мачек
10
Боттани
3
Герреро
7
Факкинетти
7
Факкинетти
3
Герреро
9
11
Лунгойи
11
Лунгойи
9
Остались в запасе
Серветт
Лугано
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
19
Йоан Северен
ЛЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
58
Себастьян Осигве
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
34
Стефано Гвидотти
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
19
Йоан Северен
ЛЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
34
Стефано Гвидотти
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Серветт - Лугано
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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