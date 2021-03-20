Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Базель
Лугано - Базель: обзор матча 20 марта 2021
Лугано
20.03.2021, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Базель
60'
З. Ловрич
76'
М. Боттани
22'
А. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Базель
Замена
Ф. Дапрела
️️️️
З. Ловрич
90'
+3
Замена
A. Gerndt
️️️️
М. Боттани
90'
+1
85'
Замена
М. Паласиос
️️️️
Я. Маршан
Замена
M. Čovilo
️️️️
J. Ardaiz
82'
79'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
Д. Малес
ГОЛ! 2:1!
М. Боттани
Пас отдал
З. Ловрич
76'
Желтая карточка
Н. Лаванчи
71'
ГОЛ! 1:1!
З. Ловрич
60'
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Кабрал
Пас отдал
Д. Малес
Желтая карточка
З. Ловрич
15'
Желтая карточка
З. Ловрич
15'
Желтая карточка
Д. Саббатини
3'
2'
Желтая карточка
С. Видмер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
14
Джонатан Саббатини
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
15
Альдо Калулу
ЦП
38
Янник Маршан
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
28
Роман Мачек
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
6
Miroslav Čovilo
ЦП
13
Lucky Onyebuchi Opara
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
20
Матиас Паласиос
АП
27
Эдон Жегрова
ПВ
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
4-3-1-2
33
14
Лаванчи
5
3
Циглер
5
Кечкеш
14
Саббатини
4
Ловрич
10
Кустодио
3
Герреро
10
Боттани
9
4-4-2
13
Линднер
30
Видмер
5
Клозе
5
Джемерт
18
Петретта
38
Маршан
20
Фрай
23
Касами
15
Калулу
19
Малес
19
Кабрал
4
Ловрич
5
Дапрела
5
Дапрела
4
Ловрич
10
Боттани
19
19
10
Боттани
9
6
6
9
38
Маршан
20
Паласиос
20
Паласиос
38
Маршан
19
Малес
27
Жегрова
27
Жегрова
19
Малес
Остались в запасе
Лугано
Базель
58
Себастьян Осигве
ВР
13
Lucky Onyebuchi Opara
ЦФ
28
Роман Мачек
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
1
Джордже Николич
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
13
Lucky Onyebuchi Opara
ЦФ
28
Роман Мачек
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Остались в запасе
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
1
Джордже Николич
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Лугано - Базель
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Новости команд
Все
Лугано
Базель
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Лугано» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Лугано» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Лугано» – «Црвена звезда»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+