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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Люцерн
Лугано - Люцерн: обзор матча 21 февраля 2021
Лугано
21.02.2021, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 21 тур
2 : 3
Завершен
Люцерн
10'
M. Čovilo
65'
М. Боттани
45+2'
М. Шульц (П)
81'
В. Тасар
89'
В. Тасар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Люцерн
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Угринич
Желтая карточка
Ф. Дапрела
89'
89'
ГОЛ! 2:3!
В. Тасар
81'
ГОЛ! 2:2!
В. Тасар
Пас отдал
Ф. Угринич
Замена
К. Лунгойи
️️️️
М. Боттани
80'
Желтая карточка
З. Ловрич
77'
76'
Желтая карточка
М. Бюрх
73'
Замена
П. Шурпф
️️️️
Л. Шауб
Желтая карточка
М. Боттани
72'
ГОЛ! 2:1!
М. Боттани
Пас отдал
С. Гвидотти
65'
Замена
М. Осс
️️️️
A. Gerndt
63'
52'
Замена
В. Тасар
️️️️
Л. Эмини
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Шульц
Желтая карточка
А. Кечкеш
45'
+1
14'
Желтая карточка
Л. Эмини
ГОЛ! 1:0!
M. Čovilo
Пас отдал
A. Gerndt
10'
Желтая карточка
M. Čovilo
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
19
Alexander Gerndt
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
6
Miroslav Čovilo
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ЦЗ
23
Филип Угринич
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
25
Марцис Осс
ЦЗ
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
8
Kévin Monzialo
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
99
Tommaso Centinaro
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Люцерн
6
Алекс Карбонель
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
71
Lino Lang
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
3-4-1-2
33
14
Лаванчи
5
Дапрела
5
Кечкеш
19
6
4
Ловрич
34
Гвидотти
3
Герреро
10
Боттани
11
3-4-3
27
Мюллер
5
Кнежевич
15
Бюрх
24
Сидлер
21
Шауб
10
Эмини
10
Шульц
23
Угринич
59
Верманн
7
Ндиайе
39
Соргич
19
25
Осс
25
Осс
19
10
Боттани
11
Лунгойи
11
Лунгойи
10
Боттани
21
Шауб
11
Шурпф
11
Шурпф
21
Шауб
10
Эмини
27
Тасар
27
Тасар
10
Эмини
Остались в запасе
Лугано
Люцерн
8
Kévin Monzialo
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
99
Tommaso Centinaro
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ВР
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦП
71
Lino Lang
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
8
Kévin Monzialo
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
99
Tommaso Centinaro
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ВР
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
Остались в запасе
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦП
71
Lino Lang
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Лугано - Люцерн
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
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5 : 0
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Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
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Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
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