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Расписание матчей
Англия. Кубок
Миллуолл - Бристоль Сити
Миллуолл - Бристоль Сити: обзор матча 23 января 2021
Миллуолл
23.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Бристоль Сити
32'
Ф. Дьедиу (П)
58'
Н. Уэллс
72'
А. Семеньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Миллуолл - Бристоль Сити
80'
Замена
О. Эдвардс
️️️️
З. Винер
Замена
J. Skalák
️️️️
B. Thompson
77'
76'
Замена
К. Мартин
️️️️
Ф. Дьедиу
Замена
Р. Вудс
️️️️
М. Беннетт
76'
76'
Замена
Х. Аделакун
️️️️
А. Семеньо
75'
Замена
Х. Массенго
️️️️
К. Палмер
72'
ГОЛ! 0:3!
А. Семеньо
Пас отдал
Н. Уэллс
Замена
Т. Бьюри
️️️️
Т. Пэррот
63'
Замена
M. Smith
️️️️
К. Зохоре
63'
58'
ГОЛ! 0:2!
Н. Уэллс
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Дьедиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
45
Кейси Палмер
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
18
Райан Вудс
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
32
Джек Хант
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
11
Овура Эдвардс
ПВ
11
Сэм Белл
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
3-1-5
34
Филдинг
15
5
Купер
2
Ромео
3
Фергюсон
8
18
Леонард
7
Зохоре
19
Пэррот
9
Брэдшоу
3-3-1-3
1
О'Лири
4
26
Калас
5
Мариаппа
26
Винер
19
Бакинсон
10
45
Палмер
42
Семеньо
18
Дьедиу
21
Уэллс
19
Пэррот
7
Бьюри
7
Бьюри
19
Пэррот
7
Зохоре
17
17
7
Зохоре
10
Беннетт
18
Вудс
18
Вудс
10
Беннетт
8
9
9
8
42
Семеньо
47
Аделакун
47
Аделакун
42
Семеньо
26
Винер
11
Эдвардс
11
Эдвардс
26
Винер
45
Палмер
4
Массенго
4
Массенго
45
Палмер
18
Дьедиу
18
Мартин
18
Мартин
18
Дьедиу
Остались в запасе
Миллуолл
Бристоль Сити
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
25
Дэниэл Бентли
ВР
32
Джек Хант
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Остались в запасе
11
Сэм Белл
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
25
Дэниэл Бентли
ВР
32
Джек Хант
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Миллуолл - Бристоль Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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