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Расписание матчей
Англия. Кубок
Барнсли - Норвич Сити
Барнсли - Норвич Сити: обзор матча 23 января 2021
Барнсли
23.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
56'
К. Стайлс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Барнсли - Норвич Сити
Замена
Д. Миллер
️️️️
Д. Фризер
84'
Замена
P. Schmidt
️️️️
К. Вудроу
77'
77'
Замена
Д. Мартин
️️️️
К. Доуэлл
77'
Замена
М. Вранчич
️️️️
Л. Рупп
Замена
М. Соллбауэр
️️️️
Т. Сиббик
65'
65'
Замена
О. Скипп
️️️️
А. Теттей
65'
Замена
Т. Омотойе
️️️️
Д. Хагилл
65'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
О. Эрнандес
Замена
К. Чаплин
️️️️
В. Адебойежо
57'
ГОЛ! 1:0!
К. Стайлс
56'
Замена
Х. Кейн
️️️️
Р. Палмер
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
6
Александер Теттей
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
18
Якоб Серенсен
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
20
Херби Кейн
ЦП
10
Джордж Миллер
ЦФ
3
Ali Omar
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Норвич Сити
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
4-3-1-2
40
Коллинс
6
Сиббик
6
Хелик
5
Андерсен
2
Бриттан
4
Стайлс
17
Палмер
20
Моуатт
28
Фризер
12
Вудроу
20
Адебойежо
3-4-2-1
23
Крул
3
Ааронс
23
Гибсон
4
Хэнли
26
Доуэлл
10
Рупп
18
Серенсен
6
Теттей
11
Эрнандес
77
Плахета
9
Хагилл
28
Фризер
10
Миллер
10
Миллер
28
Фризер
6
Сиббик
21
Соллбауэр
21
Соллбауэр
6
Сиббик
17
Палмер
20
Кейн
20
Кейн
17
Палмер
12
Вудроу
19
19
12
Вудроу
20
Адебойежо
8
Чаплин
8
Чаплин
20
Адебойежо
6
Теттей
34
Скипп
34
Скипп
6
Теттей
9
Хагилл
14
Омотойе
14
Омотойе
9
Хагилл
10
Рупп
8
Вранчич
8
Вранчич
10
Рупп
26
Доуэлл
16
Мартин
16
Мартин
26
Доуэлл
11
Эрнандес
10
Буэндия
10
Буэндия
11
Эрнандес
Остались в запасе
Барнсли
Норвич Сити
3
Ali Omar
ЦФ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
1
Джек Уолтон
ВР
Главный тренер
Даниэль Штендель
12
Daniel Barden
ЦФ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
3
Ali Omar
ЦФ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
1
Джек Уолтон
ВР
Остались в запасе
12
Daniel Barden
ЦФ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Барнсли - Норвич Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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