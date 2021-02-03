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Расписание матчей
Германия. Кубок
Штутгарт - Боруссия М
Штутгарт - Боруссия М: обзор матча 03 февраля 2021
Штутгарт
03.02.2021, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Боруссия М
2'
Силас
45+1'
М. Тюрам
50'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Штутгарт - Боруссия М
Желтая карточка
В. Антон
90'
+3
Замена
Т. Кулибали
️️️️
Б. Соса
84'
84'
Замена
Х. Вольф
️️️️
Л. Штиндль
84'
Замена
Д. Закария
️️️️
Й. Хофманн
Желтая карточка
Н. Гонсалес
81'
Замена
Р. Массимо
️️️️
Силас
78'
77'
Желтая карточка
Л. Штиндль
Замена
М. Климович
️️️️
К. Мавропанос
77'
71'
Замена
О. Вендт
️️️️
М. Тюрам
63'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
А. Плеа
50'
ГОЛ! 1:2!
А. Плеа
Пас отдал
С. Ляйнер
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
Д. Дидави
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
М. Тюрам
Пас отдал
Л. Штиндль
22'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
Желтая карточка
К. Мавропанос
18'
ГОЛ! 1:0!
Силас
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
10
Даниэль Дидави
АП
26
Силас
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
10
Танги Кулибали
ЛВ
40
Матео Климович
АП
10
Филипп Клемент
АП
10
Филипп Ферстер
АП
15
Роберто Массимо
ПП
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
4-2-3-1
1
Бредлов
3
Соса
3
Антон
2
Кемпф
15
Мавропанос
3
Эндо
23
Мангала
31
Гонсалес
10
Дидави
26
Силас
11
Калайджич
4-1-1-2-2
21
Зиппель
22
Ляйнер
30
Эльведи
28
Гинтер
5
Бенсебаини
23
Крамер
10
Нойхаус
7
Хофманн
13
Штиндль
14
Плеа
9
Тюрам
15
Мавропанос
40
Климович
40
Климович
15
Мавропанос
3
Соса
10
Кулибали
10
Кулибали
3
Соса
10
Дидави
10
Ферстер
10
Ферстер
10
Дидави
26
Силас
15
Массимо
15
Массимо
26
Силас
7
Хофманн
6
Закария
6
Закария
7
Хофманн
13
Штиндль
17
Вольф
17
Вольф
13
Штиндль
9
Тюрам
17
Вендт
17
Вендт
9
Тюрам
14
Плеа
7
Эмболо
7
Эмболо
14
Плеа
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия М
16
Атакан Каразор
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
10
Филипп Клемент
АП
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Грегор Кобель
ВР
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
1
Янн Зоммер
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
16
Атакан Каразор
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
10
Филипп Клемент
АП
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Грегор Кобель
ВР
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
1
Янн Зоммер
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Штутгарт - Боруссия М
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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