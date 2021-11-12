Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Австрия - Израиль
Австрия - Израиль: обзор матча 12 ноября 2021
Австрия
12.11.2021, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 9 тур
4 : 2
Завершен
Израиль
51'
М. Арнаутович (П)
62'
Л. Шауб
72'
Л. Шауб
84'
М. Забитцер
33'
Н. Биттон
59'
Д. Перец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Израиль
Замена
А. Драгович
️️️️
М. Хинтереггер
90'
+3
Замена
А. Ульмер
️️️️
М. Груль
89'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
М. Арнаутович
89'
ГОЛ! 4:2!
М. Забитцер
84'
82'
Замена
М. Абу Фани
️️️️
И. Абу
82'
Замена
Л. Абада
️️️️
М. Даббур
Желтая карточка
М. Хинтереггер
73'
ГОЛ! 3:2!
Л. Шауб
Пас отдал
М. Арнаутович
72'
64'
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
Э. Захави
ГОЛ! 2:2!
Л. Шауб
62'
59'
ГОЛ! 1:2!
Д. Перец
Замена
Л. Шауб
️️️️
А. Шепф
58'
55'
Желтая карточка
И. Абу
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Арнаутович
51'
33'
ГОЛ! 0:1!
Н. Биттон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
13
Даниэль Бахман
ВР
8
Давид Алаба
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
19
Марко Груль
ЛВ
10
Флориан Гриллич
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
6
Николас Зайвальд
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
3
Сун Менахем
ЛЗ
4
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
17
Ияд Абу
ПЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
4
Нир Биттон
ОП
8
Дор Перец
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Австрия
13
Патрик Пенц
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
19
Деян Любичич
ОП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
20
Карим Онисиво
ЦФ
8
Жуниор Адаму
ЦФ
17
Юсуф Демир
ЦФ
0
Эркан Кара
ЦФ
Израиль
1
Даниэль Перец
ВР
23
Итамар Нитцан
ВР
5
Орель Дгани
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
4
Офри Арад
ЦЗ
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
11
Долев Азиза
ЦП
20
Лиел Абада
ПВ
0
Суф Подгоряну
ПВ
12
Шон Вайссман
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Бахман
8
Алаба
15
Линхарт
4
Хинтереггер
16
Триммель
10
Гриллич
26
Шепф
6
Зайвальд
9
Забитцер
19
Груль
7
Арнаутович
4-1-2-1-2
18
Марсиано
2
Даса
17
Абу
4
Эльхамед
3
Менахем
4
Биттон
8
Перец
6
Натхо
10
Соломон
7
Захави
9
Даббур
19
Груль
2
Ульмер
2
Ульмер
19
Груль
4
Хинтереггер
3
Драгович
3
Драгович
4
Хинтереггер
26
Шепф
17
Шауб
17
Шауб
26
Шепф
7
Арнаутович
8
Адаму
8
Адаму
7
Арнаутович
17
Абу
16
Абу Фани
16
Абу Фани
17
Абу
9
Даббур
20
Абада
20
Абада
9
Даббур
7
Захави
12
Вайссман
12
Вайссман
7
Захави
Остались в запасе
Австрия
Израиль
13
Патрик Пенц
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
19
Деян Любичич
ОП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
20
Карим Онисиво
ЦФ
17
Юсуф Демир
ЦФ
0
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
1
Даниэль Перец
ВР
23
Итамар Нитцан
ВР
5
Орель Дгани
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
4
Офри Арад
ЦЗ
11
Долев Азиза
ЦП
0
Суф Подгоряну
ПВ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Остались в запасе
13
Патрик Пенц
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
19
Деян Любичич
ОП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
20
Карим Онисиво
ЦФ
17
Юсуф Демир
ЦФ
0
Эркан Кара
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
23
Итамар Нитцан
ВР
5
Орель Дгани
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
4
Офри Арад
ЦЗ
11
Долев Азиза
ЦП
0
Суф Подгоряну
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Статистика матча Австрия - Израиль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Израиль
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Австрия
Израиль
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Израиль – Австрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Израиля и Австрии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Косово – Израиль: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Австрии и Ирландии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Израиль – Австрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Израиля и Австрии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Австрии и Ирландии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Косово – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Израиль – Австрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Израиля и Австрии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Косово – Израиль: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Косово и Израиля на победу в матче 5 тура
13 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+