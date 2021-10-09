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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швейцария - Северная Ирландия
Швейцария - Северная Ирландия: обзор матча 09 октября 2021
Швейцария
09.10.2021, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 7 тур
2 : 0
Завершен
Северная Ирландия
45+3'
С. Цубер
90+1'
К. Фасснахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Северная Ирландия
Замена
С. Иттен
️️️️
Б. Эмболо
90'
+2
Замена
Д. Соу
️️️️
Д. Шакири
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
К. Фасснахт
Пас отдал
Б. Эмболо
90'
+1
90'
Желтая карточка
Д. Магеннис
Желтая карточка
Д. Закария
90'
88'
Желтая карточка
К. Брэдли
86'
Замена
К. Брэдли
️️️️
С. Даллас
Замена
К. Фасснахт
️️️️
С. Цубер
81'
Замена
С. Видмер
️️️️
К. Мбабу
81'
80'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Д. Томпсон
80'
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
К. Браун
62'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
К. Вашингтон
Замена
Ф. Шер
️️️️
М. Аканджи
53'
ГОЛ! 1:0!
С. Цубер
Пас отдал
Б. Эмболо
45'
+3
37'
Вторая желтая
Д. Льюис
23'
Желтая карточка
Д. Льюис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
6
Денис Закария
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
3
Джамаль Льюис
ЛЗ
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
22
Кирон Браун
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
8
Стивен Дэвис
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Швейцария
21
Йонас Омлин
ВР
21
Давид фон Бальмус
ВР
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
19
Седрик Иттен
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
17
Албиан Айети
ЦФ
Северная Ирландия
12
Конор Азар
ВР
23
Лиам Хьюз
ВР
5
Том Фланаган
ЦЗ
2
Конор Брэдли
ПЗ
15
Джордан Джонс
ЛП
0
Элфи МакКалмонт
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
0
Карл Винчестер
ЦФ
9
Дион Чарльз
ЦФ
11
Пол Смит
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Зоммер
13
Родригес
5
Аканджи
4
Эльведи
2
Мбабу
6
Закария
14
Цубер
8
Фройлер
23
Шакири
11
Штеффен
7
Эмболо
3-2-3-1
23
Пикок-Фаррел
20
Кэткарт
17
МакНэйр
22
Браун
14
Даллас
3
Льюис
8
Дэвис
6
Томпсон
6
Сэйвилл
11
Вашингтон
5
Аканджи
22
Шер
22
Шер
5
Аканджи
2
Мбабу
3
Видмер
3
Видмер
2
Мбабу
23
Шакири
15
Соу
15
Соу
23
Шакири
14
Цубер
16
Фасснахт
16
Фасснахт
14
Цубер
7
Эмболо
19
Иттен
19
Иттен
7
Эмболо
14
Даллас
2
Брэдли
2
Брэдли
14
Даллас
6
Томпсон
15
Джонс
15
Джонс
6
Томпсон
22
Браун
3
Фергюсон
3
Фергюсон
22
Браун
11
Вашингтон
21
Магеннис
21
Магеннис
11
Вашингтон
Остались в запасе
Швейцария
Северная Ирландия
21
Йонас Омлин
ВР
21
Давид фон Бальмус
ВР
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
17
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
12
Конор Азар
ВР
23
Лиам Хьюз
ВР
5
Том Фланаган
ЦЗ
0
Элфи МакКалмонт
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
0
Карл Винчестер
ЦФ
9
Дион Чарльз
ЦФ
11
Пол Смит
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Остались в запасе
21
Йонас Омлин
ВР
21
Давид фон Бальмус
ВР
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
17
Албиан Айети
ЦФ
Остались в запасе
12
Конор Азар
ВР
23
Лиам Хьюз
ВР
5
Том Фланаган
ЦЗ
0
Элфи МакКалмонт
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
0
Карл Винчестер
ЦФ
9
Дион Чарльз
ЦФ
11
Пол Смит
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Иан Бараклаф
Статистика матча Швейцария - Северная Ирландия
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
Виндзор Парк
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