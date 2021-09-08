Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Уэльс - Эстония
Уэльс - Эстония: обзор матча 08 сентября 2021
Уэльс
08.09.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 6 тур
0 : 0
Завершен
Эстония
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Эстония
86'
Замена
М. Поом
️️️️
В. Крейда
79'
Желтая карточка
В. Крейда
Желтая карточка
Д. Моррел
73'
71'
Замена
В. Синявский
️️️️
Х. Аниер
71'
Замена
Э. Сорга
️️️️
Р. Саппинен
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Х. Уилсон
36'
30'
Замена
М. Лиландер
️️️️
С. Пури
25'
Желтая карточка
С. Пури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
8
Харри Уилсон
ПВ
20
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Гарет Бэйл
ПВ
9
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
4
Маттиас Кяйт
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
13
Владислав Крейда
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Уэльс
21
Том Кинг
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
18
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
18
Джонатан Уильямс
ЦП
26
Мэтт Смит
ЦП
23
Дилан Левитт
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
23
Бенджамин Вудберн
АП
17
Рубин Колуилл
АП
Эстония
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Матвей Игонен
ВР
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
17
Мартин Миллер
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
9
Роберт Кирсс
ЦФ
3-2-1-3-1
12
Уорд
2
Гантер
5
Ампаду
2
Мефам
16
Моррел
4
Дэвис
7
Аллен
8
Уилсон
20
Джеймс
11
Бэйл
9
Робертс
3-5-1-1
1
Хейн
2
Кууск
3
Паскочи
3
Пикк
7
Пури
18
Метс
13
Крейда
15
Саппинен
14
Васильев
4
Кяйт
8
Аниер
8
Уилсон
18
Уильямс
18
Уильямс
8
Уилсон
7
Пури
19
Лиландер
19
Лиландер
7
Пури
8
Аниер
23
Синявский
23
Синявский
8
Аниер
13
Крейда
20
Поом
20
Поом
13
Крейда
15
Саппинен
9
Сорга
9
Сорга
15
Саппинен
Остались в запасе
Уэльс
Эстония
21
Том Кинг
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
18
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
26
Мэтт Смит
ЦП
23
Дилан Левитт
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
23
Бенджамин Вудберн
АП
17
Рубин Колуилл
АП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
Главный тренер
Роберт Пейдж
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Матвей Игонен
ВР
4
Марко Лукка
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
17
Мартин Миллер
ЦП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
9
Роберт Кирсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Остались в запасе
21
Том Кинг
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
18
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
26
Мэтт Смит
ЦП
23
Дилан Левитт
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
23
Бенджамин Вудберн
АП
17
Рубин Колуилл
АП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
Остались в запасе
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Матвей Игонен
ВР
4
Марко Лукка
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
17
Мартин Миллер
ЦП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
9
Роберт Кирсс
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Главный тренер
Томас Хаберли
Статистика матча Уэльс - Эстония
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Новости команд
Все
Уэльс
Эстония
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
Уэльс – Португалия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Уэльса и Португалии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
Уэльс – Португалия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Уэльса и Португалии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Австрия – Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Люксембург – Эстония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Люксембурга и Эстонии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+