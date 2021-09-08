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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Северная Ирландия - Швейцария
Северная Ирландия - Швейцария: обзор матча 08 сентября 2021
Северная Ирландия
08.09.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 6 тур
0 : 0
Завершен
Швейцария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Швейцария
Желтая карточка
К. Браун
90'
+3
86'
Замена
М. Эбишер
️️️️
Д. Закария
86'
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
С. Видмер
Замена
Д. Джонс
️️️️
Ш. Ловери
86'
77'
Замена
А. Зекири
️️️️
Х. Сеферович
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
Д. Томпсон
74'
Замена
Д. Чарльз
️️️️
К. Вашингтон
68'
Замена
К. Брэдли
️️️️
М. Смит
68'
60'
Замена
С. Цубер
️️️️
К. Фасснахт
60'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
Ф. Фрай
53'
Желтая карточка
Д. Закария
Желтая карточка
Д. Льюис
49'
33'
Пенальти не реализован!
Х. Сеферович
Желтая карточка
М. Смит
24'
16'
Желтая карточка
Ф. Фрай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Майкл Смит
ВР
3
Джамаль Льюис
ЛЗ
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
22
Кирон Браун
ЦЗ
16
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
11
Конор Вашингтон
ЦФ
9
Шейн Ловери
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Северная Ирландия
12
Конор Азар
ВР
23
Тревор Карсон
ВР
15
Джордан Джонс
ЛП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
18
Гэвин Уит
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
0
Элфи МакКалмонт
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
9
Дион Чарльз
ЦФ
5
Том Фланаган
ЦФ
2
Конор Брэдли
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
26
Жордан Лотомба
ЛЗ
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
15
Джибриль Соу
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
0
Сандро Лаупер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Анди Зекири
ЦФ
4-3-2
23
Пикок-Фаррел
3
Льюис
20
Кэткарт
22
Браун
4
Баллард
16
Маккэнн
8
Дэвис
6
Томпсон
9
Ловери
11
Вашингтон
4-1-3-1-1
1
Зоммер
3
Видмер
4
Эльведи
5
Аканджи
13
Родригес
6
Закария
16
Фасснахт
20
Фрай
8
Фройлер
17
Варгас
9
Сеферович
9
Ловери
15
Джонс
15
Джонс
9
Ловери
6
Томпсон
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
6
Томпсон
11
Вашингтон
9
Чарльз
9
Чарльз
11
Вашингтон
18
Смит
2
Брэдли
2
Брэдли
18
Смит
3
Видмер
26
Лотомба
26
Лотомба
3
Видмер
16
Фасснахт
14
Цубер
14
Цубер
16
Фасснахт
6
Закария
20
Эбишер
20
Эбишер
6
Закария
20
Фрай
11
Штеффен
11
Штеффен
20
Фрай
9
Сеферович
14
Зекири
14
Зекири
9
Сеферович
Остались в запасе
Северная Ирландия
Швейцария
12
Конор Азар
ВР
23
Тревор Карсон
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
18
Гэвин Уит
ЦП
0
Элфи МакКалмонт
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
5
Том Фланаган
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
12
Ивон Мвого
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
0
Сандро Лаупер
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
12
Конор Азар
ВР
23
Тревор Карсон
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
18
Гэвин Уит
ЦП
0
Элфи МакКалмонт
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
5
Том Фланаган
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Остались в запасе
12
Ивон Мвого
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
0
Сандро Лаупер
ЦП
Главный тренер
Иан Бараклаф
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Северная Ирландия - Швейцария
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
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