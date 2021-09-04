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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Израиль - Австрия
Израиль - Австрия: обзор матча 04 сентября 2021
Израиль
04.09.2021, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 5 тур
5 : 2
Завершен
Австрия
5'
М. Соломон
20'
М. Даббур
33'
Э. Захави
59'
Ш. Вайссман
90+1'
Э. Захави
42'
К. Баумгартнер
55'
М. Арнаутович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Австрия
90'
+2
Желтая карточка
Д. Бахман
ГОЛ! 5:2!
Э. Захави
Пас отдал
Д. Азиза
90'
+1
Замена
Д. Азиза
️️️️
М. Соломон
86'
80'
Замена
Э. Кара
️️️️
К. Баумгартнер
80'
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
К. Лаймер
79'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
Ф. Гриллич
Замена
О. Давидзаде
️️️️
С. Менахем
75'
68'
Замена
Ю. Демир
️️️️
А. Шепф
Желтая карточка
Ш. Вайссман
64'
62'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
Желтая карточка
М. Абу Фани
62'
ГОЛ! 4:2!
Ш. Вайссман
59'
Замена
М. Абу Фани
️️️️
Б. Натхо
57'
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
М. Даббур
57'
55'
ГОЛ! 3:2!
М. Арнаутович
Замена
Д. Глейзер
️️️️
Э. Тиби
46'
46'
Замена
Л. Шауб
️️️️
А. Драгович
Желтая карточка
А. Атем Эльхамед
45'
+5
42'
ГОЛ! 3:1!
К. Баумгартнер
Пас отдал
Ф. Гриллич
ГОЛ! 3:0!
Э. Захави
33'
ГОЛ! 2:0!
М. Даббур
Пас отдал
С. Менахем
20'
ГОЛ! 1:0!
М. Соломон
Пас отдал
Н. Биттон
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
3
Сун Менахем
ЛЗ
5
Орель Дгани
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
4
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
4
Нир Биттон
ОП
6
Бибрас Натхо
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Австрия
13
Даниэль Бахман
ВР
3
Александар Драгович
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Израиль
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
4
Офри Арад
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
17
Ияд Абу
ПЗ
15
Омер Атцили
ЦП
11
Долев Азиза
ЦП
3
Дан Глейзер
ЦП
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
10
Гади Кинда
АП
20
Лиел Абада
ПВ
12
Шон Вайссман
ЦФ
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
17
Александер Шлагер
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
17
Юсуф Демир
ЦФ
0
Эркан Кара
ЦФ
3-3-1-1-2
18
Марсиано
5
Дгани
21
Тиби
4
Эльхамед
3
Менахем
4
Биттон
2
Даса
6
Натхо
10
Соломон
9
Даббур
7
Захави
3-3-2-1-1
13
Бахман
4
Хинтереггер
5
Пош
8
Алаба
16
Мвене
10
Гриллич
3
Драгович
26
Шепф
20
Лаймер
10
Баумгартнер
7
Арнаутович
3
Менахем
22
Давидзаде
22
Давидзаде
3
Менахем
10
Соломон
11
Азиза
11
Азиза
10
Соломон
21
Тиби
3
Глейзер
3
Глейзер
21
Тиби
6
Натхо
16
Абу Фани
16
Абу Фани
6
Натхо
9
Даббур
12
Вайссман
12
Вайссман
9
Даббур
10
Гриллич
6
Илсанкер
6
Илсанкер
10
Гриллич
3
Драгович
17
Шауб
17
Шауб
3
Драгович
20
Лаймер
17
Кайнц
17
Кайнц
20
Лаймер
26
Шепф
17
Демир
17
Демир
26
Шепф
10
Баумгартнер
0
Кара
0
Кара
10
Баумгартнер
Остались в запасе
Израиль
Австрия
4
Офри Арад
ЦЗ
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
17
Ияд Абу
ПЗ
15
Омер Атцили
ЦП
10
Гади Кинда
АП
20
Лиел Абада
ПВ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
1
Хайнц Линднер
ВР
17
Александер Шлагер
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
22
Якоб Яншер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
4
Офри Арад
ЦЗ
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
17
Ияд Абу
ПЗ
15
Омер Атцили
ЦП
10
Гади Кинда
АП
20
Лиел Абада
ПВ
Остались в запасе
1
Хайнц Линднер
ВР
17
Александер Шлагер
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
22
Якоб Яншер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Израиль - Австрия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Израиль
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
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