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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Эстония - Бельгия
Эстония - Бельгия: обзор матча 02 сентября 2021
Эстония
02.09.2021, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 4 тур
2 : 5
Завершен
Бельгия
2'
М. Кяйт
83'
Э. Сорга
22'
Х. Ванакен
29'
Р. Лукаку
52'
Р. Лукаку
65'
А. Витсель
76'
Т. Фоке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Бельгия
Замена
С. Зенев
️️️️
К. Васильев
86'
ГОЛ! 2:5!
Э. Сорга
Пас отдал
М. Лиландер
83'
83'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Я. Карраско
83'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Т. Алдервейрелд
Замена
В. Синявский
️️️️
Х. Аниер
80'
Замена
М. Лиландер
️️️️
С. Пури
80'
76'
ГОЛ! 1:5!
Т. Фоке
Пас отдал
Я. Карраско
73'
Замена
А. Локонга
️️️️
Э. Азар
73'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Р. Лукаку
Замена
Э. Сорга
️️️️
Р. Саппинен
69'
Замена
К. Калласте
️️️️
А. Пикк
69'
66'
Замена
Т. Фоке
️️️️
А. Салемакерс
65'
ГОЛ! 1:4!
А. Витсель
Пас отдал
Л. Троссард
61'
Желтая карточка
А. Салемакерс
Желтая карточка
Й. Тамм
55'
52'
ГОЛ! 1:3!
Р. Лукаку
Пас отдал
Х. Ванакен
47'
Желтая карточка
Р. Лукаку
29'
ГОЛ! 1:2!
Р. Лукаку
22'
ГОЛ! 1:1!
Х. Ванакен
Пас отдал
Э. Азар
ГОЛ! 1:0!
М. Кяйт
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
4
Маттиас Кяйт
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
13
Владислав Крейда
ЦП
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
10
Леандро Троссард
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Аксель Витсель
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
4
Марко Лукка
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
23
Власий Синявский
ЦП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
9
Роберт Кирсс
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
0
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
15
Томас Фоке
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
3-5-1-1
1
Хейн
16
Тамм
2
Кууск
3
Пикк
15
Саппинен
14
Васильев
18
Метс
13
Крейда
7
Пури
4
Кяйт
8
Аниер
3-2-3-2
1
Куртуа
4
Боята
18
Денайе
2
Алдервейрелд
6
Витсель
20
Ванакен
22
Салемакерс
10
Троссард
10
Азар
9
Лукаку
11
Карраско
3
Пикк
19
Калласте
19
Калласте
3
Пикк
7
Пури
19
Лиландер
19
Лиландер
7
Пури
8
Аниер
23
Синявский
23
Синявский
8
Аниер
15
Саппинен
9
Сорга
9
Сорга
15
Саппинен
14
Васильев
10
Зенев
10
Зенев
14
Васильев
11
Карраско
14
Лукебакио
14
Лукебакио
11
Карраско
22
Салемакерс
15
Фоке
15
Фоке
22
Салемакерс
10
Азар
6
Локонга
6
Локонга
10
Азар
2
Алдервейрелд
19
Дендокер
19
Дендокер
2
Алдервейрелд
9
Лукаку
20
Бентеке
20
Бентеке
9
Лукаку
Остались в запасе
Эстония
Бельгия
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
4
Марко Лукка
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
6
Расмус Пеетсон
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
9
Роберт Кирсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
13
Матс Селс
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
0
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
26
Деннис Прат
ЦП
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
4
Марко Лукка
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
6
Расмус Пеетсон
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
9
Роберт Кирсс
ЦФ
Остались в запасе
13
Матс Селс
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
0
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
26
Деннис Прат
ЦП
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Эстония - Бельгия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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