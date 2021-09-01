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Отборочные матчи ЧМ-2026
Фарерские острова - Израиль
Фарерские острова - Израиль: обзор матча 01 сентября 2021
Фарерские острова
01.09.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 4 тур
0 : 4
Завершен
Израиль
12'
Э. Захави
44'
Э. Захави
52'
М. Даббур
90+2'
Э. Захави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фарерские острова - Израиль
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
Э. Захави
Пас отдал
Л. Абада
85'
Замена
И. Абу
️️️️
М. Соломон
85'
Замена
Л. Абада
️️️️
Э. Даса
Желтая карточка
Р. Юнсен
80'
Замена
Х. Мор
️️️️
Г. Ватнхамар
76'
Замена
Д. Йохансен
️️️️
М. Ольсен
76'
Замена
Т. Йенсен
️️️️
Б. Хендрикссон
76'
72'
Замена
О. Арад
️️️️
С. Менахем
72'
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
М. Даббур
Замена
Х. Ханссон
️️️️
Я. Бископсте Андреасен
64'
Замена
Й. Эдмундссон
️️️️
С. Ватнхамар
63'
62'
Замена
М. Абу Фани
️️️️
Б. Натхо
52'
ГОЛ! 0:3!
М. Даббур
Пас отдал
М. Соломон
44'
ГОЛ! 0:2!
Э. Захави
Пас отдал
М. Даббур
12'
ГОЛ! 0:1!
Э. Захави
Пас отдал
Б. Натхо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
13
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
9
Джилли Соренсен
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
10
Мейнхард Ольсен
ЦП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
6
Рене Юнсен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
3
Сун Менахем
ЛЗ
5
Орель Дгани
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
4
Нир Биттон
ОП
8
Дор Перец
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Фарерские острова
12
Тейтур Гестссон
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
22
Хери Мор
ЦЗ
8
Трондур Йенсен
ОП
6
Халлур Ханссон
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
0
Джон Фредериксен
ЦФ
13
Хёрдур Аскхам
ЦФ
11
Петур Кнудсен
ЦФ
13
Даниэль Йохансен
ЦФ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
Израиль
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
4
Офри Арад
ЦЗ
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
3
Дан Глейзер
ЦП
10
Гади Кинда
ЦП
15
Омер Атцили
ЦП
11
Долев Азиза
ЦП
20
Лиел Абада
ПВ
12
Шон Вайссман
ЦФ
17
Ияд Абу
ЦФ
4-4-2
1
Нильсен
16
Ватнхамар
15
Фэре
5
Наттестад
13
Андреасен
9
Соренсен
8
Хендрикссон
10
Ольсен
10
Ватнхамар
6
Юнсен
11
Ольсен
4-1-2-1-2
18
Марсиано
2
Даса
5
Дгани
21
Тиби
3
Менахем
4
Биттон
8
Перец
6
Натхо
10
Соломон
7
Захави
9
Даббур
16
Ватнхамар
22
Мор
22
Мор
16
Ватнхамар
8
Хендрикссон
8
Йенсен
8
Йенсен
8
Хендрикссон
13
Андреасен
6
Ханссон
6
Ханссон
13
Андреасен
10
Ватнхамар
14
Эдмундссон
14
Эдмундссон
10
Ватнхамар
10
Ольсен
13
Йохансен
13
Йохансен
10
Ольсен
3
Менахем
4
Арад
4
Арад
3
Менахем
6
Натхо
16
Абу Фани
16
Абу Фани
6
Натхо
2
Даса
20
Абада
20
Абада
2
Даса
9
Даббур
12
Вайссман
12
Вайссман
9
Даббур
10
Соломон
17
Абу
17
Абу
10
Соломон
Остались в запасе
Фарерские острова
Израиль
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
12
Тейтур Гестссон
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
0
Джон Фредериксен
ЦФ
13
Хёрдур Аскхам
ЦФ
11
Петур Кнудсен
ЦФ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
3
Дан Глейзер
ЦП
10
Гади Кинда
ЦП
15
Омер Атцили
ЦП
11
Долев Азиза
ЦП
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Остались в запасе
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
12
Тейтур Гестссон
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
0
Джон Фредериксен
ЦФ
13
Хёрдур Аскхам
ЦФ
11
Петур Кнудсен
ЦФ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
Остались в запасе
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
3
Дан Глейзер
ЦП
10
Гади Кинда
ЦП
15
Омер Атцили
ЦП
11
Долев Азиза
ЦП
Главный тренер
Хакан Эриксон
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Статистика матча Фарерские острова - Израиль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Израиль
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
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