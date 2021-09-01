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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Люксембург - Азербайджан
Люксембург - Азербайджан: обзор матча 01 сентября 2021
Люксембург
01.09.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 4 тур
2 : 1
Завершен
Азербайджан
8'
М. Пинту
28'
Ж. Родригес (П)
67'
Э. Махмудов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Азербайджан
Желтая карточка
Ф. Бонерт
81'
Замена
Ф. Бонерт
️️️️
О. Тилль
74'
74'
Замена
А. Нуриев
️️️️
Г. Гараев
67'
ГОЛ! 2:1!
Э. Махмудов
Желтая карточка
К. Мартинс
66'
47'
Желтая карточка
Ф. Озобич
46'
Замена
М. Эмрели
️️️️
А. Горбани
46'
Замена
А. Кривоцюк
️️️️
А. Гусейнов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ж. Родригес
28'
27'
Желтая карточка
А. Гусейнов
ГОЛ! 1:0!
М. Пинту
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
21
Оливье Тилль
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
3
Азер Салахли
ЛЗ
4
Ходжат Хагверди
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
19
Филип Озобич
АП
9
Али Горбани
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Люксембург
16
Тим Кипс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
10
Тимоте Рупиль
ЦП
7
Ивандро Санчес
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
19
Дуэйн Хольтер
ЦФ
11
Эдвин Муратович
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Азербайджан
1
Мехти Дженетов
ВР
23
Айдын Байрамов
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
19
Тамкин Хализаде
ЦЗ
2
Сертан Ташкын
ПЗ
21
Рагим Садыхов
ЦП
6
Вугар Мустафаев
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
3-1-5-1
1
Морис
13
Карлсон
3
Махмутович
17
Пинту
8
Мартинс
18
Янс
16
Баррейро
10
Синани
21
Тилль
21
Тилль
10
Родригес
4-1-2-1-2
12
Махаммадалиев
4
Хагверди
18
Медведев
15
Гусейнов
3
Салахли
2
Гараев
8
Махмудов
20
Иббрахимли
19
Озобич
7
Байрамов
9
Горбани
21
Тилль
4
Бонерт
4
Бонерт
21
Тилль
2
Гараев
11
Нуриев
11
Нуриев
2
Гараев
15
Гусейнов
5
Кривоцюк
5
Кривоцюк
15
Гусейнов
9
Горбани
10
Эмрели
10
Эмрели
9
Горбани
Остались в запасе
Люксембург
Азербайджан
16
Тим Кипс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
10
Тимоте Рупиль
ЦП
7
Ивандро Санчес
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
19
Дуэйн Хольтер
ЦФ
11
Эдвин Муратович
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
1
Мехти Дженетов
ВР
23
Айдын Байрамов
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
19
Тамкин Хализаде
ЦЗ
2
Сертан Ташкын
ПЗ
21
Рагим Садыхов
ЦП
6
Вугар Мустафаев
ЦП
19
Намик Алескеров
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
16
Тим Кипс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
10
Тимоте Рупиль
ЦП
7
Ивандро Санчес
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
19
Дуэйн Хольтер
ЦФ
11
Эдвин Муратович
ЦФ
Остались в запасе
1
Мехти Дженетов
ВР
23
Айдын Байрамов
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
19
Тамкин Хализаде
ЦЗ
2
Сертан Ташкын
ПЗ
21
Рагим Садыхов
ЦП
6
Вугар Мустафаев
ЦП
19
Намик Алескеров
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Люксембург - Азербайджан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
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